黃毓民自爆上月因敗血病入ICU　一度徘徊生死邊緣　需呼吸機維生

年初兒子身故的政壇中人黃毓民今晚在facebook自爆，指自己早前檢驗前列腺時進行抽針活組織檢查，不幸細菌入血，出現敗血病，一度進入深切治療部，徘徊生死邊緣。 他在病重期間一度覺得自己或許就此離世，想起年初去世的兒子，又想起多年共患難的妻子。黃毓民最終情況有所好轉，在轉到普通病房治療9日之後，今日（4日）終可出院。

梁智鴻是黃毓民今次檢查及之後入院的主診醫生。（資料圖片）

黃毓民在facebook撰文指，他之前在驗血時，發現前列腺癌PSA指數過高，經超聲波掃描檢查，亦發現前列腺腫大部分有異樣，經人稱「金刀梁」的名醫梁智鴻安排，4月23日早上入院進行超聲波掃描抽針檢查（TRUS Guided Prostate Biopsy），不幸細菌入血而出現敗血病，一度在生死邊緣掙扎求存。

他憶述，在檢查後回家休息，但身體開始不適，包括頭暈、頭痛，而且開始發燒，之後更全身發抖，氣促，嘔吐，發燒近40度，翌日（24日）下午送院，經梁智鴻診治後，被判斷為敗血病，要即刻進入深切治療部。

黃毓民指自己在深切治療病房時，雙手滿插靜脈注射溶液的膠管，全身都是喉管，包括尿管、胃管；心電圖、強心針，再加上要用呼吸機維生，「痛楚不言可喻，但神志仍然十分清醒」。

命懸一線時，他指自己都在思念家人，先是憶起年初在美國離世的兒子舜兒，又想到也許很快會在天家與他見面；同時，又想到太太好不容易撫平喪子哀痛，並剛在台灣完成骨科手術正在休息，以及妻子40年來一直包容他，為其政治言行擔驚受怕，當想到自己一旦不幸過身，不知道太太如何是好，他心中就想着自己不能就此倒下。他在「加護病房」的病床上，不斷默念《主禱文》，祈求上帝救他脫離兇惡。

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黃毓民表示，他在4月25日凌晨左右全身發抖、呼吸困難、嘔吐，不過後來睡醒，血壓逐步回復正常，情況亦開始改善，至4月26日上午，他被轉送到普通病房，繼續接受治療，今日才終於可以離開普通病房，「打道回府」。