立法會選舉|民主派新東初選如戰在弦　運用否決權字眼一度牽爭議

立法會選舉如戰在弦，民主派積極協調初選機制，綜合各方消息，民主派昨天（5日）召開新界東協調會議，已初步達成共識，將透過具約束力初選，選出代表民主派出戰正式選舉的「戰將」。據悉，與會者一度就運用否決權的字眼有爭論，有人認為應以「『會運用』基本法賦予立法會的權力，包括否決財政預算案」代替「『會積極運用』基本法賦予立法會的權力，包括否決財政預算案」，進一步承諾當選後在議會內否決《預算案》，不過另有與會者認為應保留「彈性」，最終經投票決定「會運用」否決權作為協調機制協議的字眼。 其中提出以「會運用」代替「會積極運用」的鄒家成將矛頭指向民主黨，指民主黨及某部分參選人反對。民主黨林卓廷回應表示，「會運用」和「會積極運用」在字眼並無大差異，又指與會者最終投票通過採用「會運用」，民主黨同意並會跟隨。

民主派昨天（5日）召開新界東協調會議，據悉，與會者一度就運用否決權的字眼有爭論。(資料圖片)

「6+1」策略圖爭7席

民主派繼九龍東和九龍西協調達成初步共識，新界東亦達成共識；有別於九龍西採用「初選加棄選」機制，新界東將直接以有約束力的初選，決定代表民主派出選的「戰將」。據了解，新界東計劃於七月中舉行初選，初選以實體投票進行。

出選名單數目方面，民主派於新界東採取「6+1」策略，透過初選選出7張名單，除在初選勝出的6張名單外，初選得票排名第7的名單亦會報名參選。有與會者解釋，若建制派出現內訌，有多於4張名單參選，民主派第7名單將發揮作用，「如果民建聯兩隊參選、工聯會一隊、新民黨一隊，容海恩、方國珊又參選，咁民主派嘅第7隊就有機會拎多一席」；相反，若建制派把出選名單控制在3張名單內，民主派第7名單則考慮棄選。

Plan B安排與九龍西相同，倘候選人被政府取消參選資格（DQ），將由其名單的其他參選人作為「Plan B」頂上，亦可指明和認可另一張參選名單擔任「Plan B」。

據悉，與會者就協調機制協議有關運用否決權的字眼一度有爭拗，其中參與協調會議的鄒家成在會上要求，以「『會』運用基本法賦予立法會的權力，包括否決財政預算案」代替「『會積極』運用基本法賦予立法會的權力，包括否決財政預算案」，他稱民主黨及某部分參選人反對，認為共同綱領須留有「彈性」。最終，與會者透過投票通過以「『會』運用基本法賦予立法會的權力，包括否決財政預算案」作為協議字眼。

林卓廷則表示，「會運用」和「會積極運用」在字眼並無大差異。（資料圖片）

林卓廷：同意並跟隨使用「會運用」作字眼

代表民主黨出席協調會議的北區區議員陳旭明反駁指，民主黨在會上並無反對有關改動，只是在投票選擇使用「會積極運用」作為協議字眼，又強調該黨並無說過要保留彈性的說法，他又認為「會積極運用」和「會運用」在字眼不是「所謂更加絕對」。林卓廷則表示，「會運用」和「會積極運用」在字眼並無大差異，「唔覺得『會積極運用』會弱過『會運用』」，又認為其他選區採用「會積極運用」，認為希望五區使用的字眼屬一致，他表示與會者最終投票通過採用「會運用」，民主黨同意並會跟隨。至於鄒家成指民主黨希望留有彈性的說法，林卓廷指這並非民主黨的立場，而是代表區政聯盟參與協調的李永成所講，認為有關指控是「張冠李戴」。

對於協調達至共識，林卓廷認為方向正確，指落實細節需與其他選區研究和商討，他特別指出選管會修改了「候選人」的字眼，認為要小心研究參加初選是否已變相承認自己成為「候選人」和需申報費，「要小心啲唔好有籍口畀人DQ」。有份參與協調的民間集會團隊發言人劉頴匡表示，一直積極推動民主派初選，對於達致共識樂觀其成，希望初選能做到全民參與和公平。

劉勇威在Facebook宣布，其所屬組織「埔向晴天」將正式積極考慮參與來屆立法會新界東直選議席。（資料圖片/廖俊升攝）

劉勇威擬戰新界東

將會加入本土新政黨的大埔區議會副主席劉勇威昨晚在Facebook宣布，其所屬組織「埔向晴天」將正式積極考慮參與來屆立法會新界東直選議席，指他批評在協調會議上，有潛在候選人懼怕所謂「紅線」作出自我審查，以「彈性」行事開脫，「實難以讓人感到是齊上齊落，目標35+」。「埔向晴天」共有兩名區議員，包括劉勇威及其太太陳蔚嘉。