立法會選舉︳民主派九龍西初選勢7月開打　否決預算案成各方共識

立法會選舉今年9月舉行，民主派積極協調出戰人選。據了解，十多名有意代表民主派出戰九龍西直選的持份者日前召開協調會議，並就協調機制達成共識並已草擬協議，其中民主派以取得4席為目標，並採取「初選加棄選」雙軌機制，計劃於7月初舉行初選，選民可透過網上系統或實體票站投票，初選結果「開爐」後，持份者將作進一步協商，決定參與官方選舉的名單數目。在正式投票日前數天，民主派將公布民調結果，參與協調機制並已報名參選的候選人需順從民調結果，若候選人的支持度排名不在該區目標議席數目之內需宣布「棄選」。 此外，據悉所有持份者同意若民主派取得過半議席，將運用《基本法》賦予之權力，否決《財政預算案》、迫使政府回應五大訴求、特赦抗爭者、重啟政改等。

公民黨油尖旺區議會副主席余德寶已報名參與黨內甄選，地區支部已通過由他代表公民黨出戰，仍需待執委最終「拍板」。（資料圖片/鄭子峰攝）

至少15隊有意角逐九龍西直選

綜合各方消息，民主派最少有15張名單有意角逐九龍西直選，競爭非常激烈，傳統政黨方面，民主黨仍進行內部遴選程序，現任議員黃碧雲與深水埗區議員袁海文爭奪「出線權」，料5月中有結果。公民黨油尖旺區議會副主席余德寶已報名參與黨內甄選，地區支部已通過由他代表公民黨出戰，仍需待執委最終「拍板」，現任議員毛孟靜則有意角逐連任，工黨劉小麗、民協深水埗區議員何啟明亦很大機會出戰。

青年新政前發言人周世傑、「逆權大狀」深水埗區議員劉偉聰、油尖旺區議員李傲然、九龍城區議員曾健超均有意出戰九龍西直選，大專學界國際事務代表團發言人張崑陽、港龍空勤人員協會前主席施安娜、學聯抗爭者支援基金前主席劉澤鋒、代表本土新黨的九龍城大小事主席馮達俊也是潛在出戰人選。此外，2047香港監察錢志健、「十大傑青」Jeffrey Andrews和社福界選委簡浩名日前亦出席協調會議。

5月中可表達參與協調意向

據了解，民主派在九龍西經過數次協調會議後，已就協調機制達成共識並草擬協議。據悉，民主派以取得4席為目標，所有認同「五大訴求」和民主派「35+」之人士均能參與協調機制，有意參與機制的人士可在5月中公開意向。

民主派於九龍西將採取「初選加棄選」雙軌機制，先於7月初舉行初選，選民可透過網上系統或實體票站投票，不過初選結果並無約束初選落敗者不能參與官方選舉。在初選結果「開爐」後，持份者將作進一步協商，決定參與官方選舉的名單數目。在投票日前，民主派將會啟動「棄選」機制，民主派於官方提名期結束後委託民調機構於各區進行民調，民調樣本為國際標準的1,000個或以上，有關結果於正式選舉日前4天公布，若候選人的支持度排名不在該區目標議席數目之內需宣布「棄選」，停止所有選舉工程，呼籲其支持者不要投票支持他。

劉小麗料代表工黨出戰。（資料圖片/羅君豪攝）

可指明其他名單擔任「Plan B」

據了解，所有持份者同意若民主派取得過半議席，將運用《基本法》賦予之權力，否決《財政預算案》、迫使政府回應五大訴求、特赦抗爭者、重啟政改等。

協調機制亦有觸及「Plan B」處理手法，倘候選人被政府取消參選資格（DQ），將由其名單的其他參選人作為「Plan B」頂上，亦可指明和認可另一張參選名單擔任「Plan B」。

「十大傑青」Jeffrey Andrews擬加入九西混戰。（資料圖片/張浩維攝）