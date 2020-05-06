CU Mask｜林健鋒試戴：舒服但有點焗　鍾國斌：車工不夠其口罩好

政府昨（5日）公布全民派銅芯抗疫口罩（CU Mask），市民可在今早（6日）7時起登入指定網站登記，成功登記市民預計兩周內，收到香港郵政以掛號形式送口罩到登記住址。 部分立法會議員今日已收到銅芯抗口罩，其中成立「匯愛」生產口罩的行政會議成員、經民聯議員林健鋒率先試戴，他稱口罩戴起「感覺幾好」，但與自己生產的一次性口罩相比，就比較焗促。對於外界指銅芯抗疫口罩的外觀不佳，林健鋒認為美觀與否見仁見智，但他建議政府可提供更多款式，「個個同一款比較單調」。

經民聯立法會議員林健鋒更率先試戴，他稱口罩戴起「感覺幾好」，但與自己生產的一次性口罩相比，就比較焗促。（羅家晴攝）

建議加不同圖案以資識別

林健鋒其後向記者展示自己生產的口罩與政府派發的口罩，他稱雖然銅芯口罩的質感舒服，亦有技術性隔菌，但不及自己生產的口罩通爽，「我梗係話我自己嗰隻最舒服啦」，強調不是「賣花讚花香」。

林健鋒續指，若一個家庭有多名成員，在晚上清洗口罩後，可能「第二朝會拎錯」。林又說，有市民認為口罩已是生活一部分，他建議政府在口罩設計和包裝上多花心思，「其實好多漫畫、電影主角嘅圖案都好得意」，強調只要不侵權，政府未來生產口罩時可考慮加入相關設計。

鍾國斌：下周推不同顏色布口罩

同樣成功研發布口罩的自由黨立法會議員鍾國斌，同樣收到政府的銅芯抗疫口罩。他稱正常口罩一般只有三層，政府派發的六層布口罩，一定會比較侷促。鍾國斌其後向記者展示自己生產的布口罩，他稱政府布口罩的「車工」不及其精緻，「好容易吸一吸就塞住個鼻同個嘴。」對於有指銅芯抗疫口罩的外觀不好，他僅笑言自己的布口罩有不同顏色選擇。

鍾國斌其後向《香港01》表示，為了應對政府的CU Mask，其布口罩下周將推出新顏色，更會有彩虹七色供市民選擇，將在網上平台開售，但售價會稍高於100元，詳情將再作公布。

鍾國斌向記者展示自己生產及政府派發的布口罩，他稱政府布口罩的「車工」不及其精緻，更指「好容易吸一吸就塞住個鼻同個嘴。」（羅家晴攝）

事實上，不少政黨比政府更早生產口罩，贈送或供市民購買。其中工聯會自１月底已經籌備本地口罩工場，首批成品2月中正式面世，其後更啟動全自動生產線，將產量提升至日產5萬個，預計最終可達到生產1000萬個口罩的目標，以派發給市民。

另外，林健鋒牽頭的「CareHK匯愛」，早前亦在香港自設口罩生產線，日產50萬個成人及兒童口罩，50個裝一盒，售價為$97.5，首批口罩已經在４月起開始出貨和發售。鍾國斌早前宣布成功研發可清洗重用的抗菌布口罩，他強調口罩已獲認證報告，重洗60次後，布口罩的物料仍然有效防細菌。