【CU Mask】香港郵政增兩成人手派口罩　有需要時週日亦派遞

港府免費派發的可重用「銅芯抗疫口罩」總登記人數已達200萬人。香港郵政表示，會按政府每日的口罩發貨量安排上門派遞，當日送抵的口罩均會即日處理及派遞。 香港郵政回覆《香港01》查詢表示，為了應付人手需求，香港郵政除了日常負責派遞工作的1,650名郵差外，亦會安排350名郵差參與今次派遞，令派遞人數增至二千人，即增加逾兩成人手。香港郵政指，屆時會根據實際郵件量調動資源，確保派遞及郵政局服務不受影響，有需時會安排員工逾時工作，包括安排星期日派遞。

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政府將透過香港郵政，會向市民派發可重用口罩，預計每周能派遞大約100萬件載有口罩的郵件。香港郵政表示，為了盡快把口罩派到登記市民手中，除了增加350名郵差參與派遞，郵政署亦計劃增聘80多名有經驗的退休人員，處理其他後勤支援工作。又稱如果郵件量屆時大幅增加，超出員工可應付的工作量，香港郵政會再調動其他組別的郵差加入。

朱曼鈴（Cathy）去年調任香港郵政署署長後，為這個「業界老行尊」注入新思維，亦不斷面對新挑戰。（資料圖片）

香港郵政局員工會主席卓信今早在電台形容，今次是前所未有的掛號信件處理量，雖然局方已調配人手以及增聘有郵務經驗的退休人員支援後勤工作，但亦會令前線郵差感到很大壓力。

香港郵政強調，他們會精簡郵件處理程序及提供支援，以減輕同事的工作量，例如簡化派遞局內分揀「銅芯抗疫口罩」郵件的程序，以及安排車輛，直接將郵件運到無合適郵件暫存點的大廈交予郵差，令他們無需多次來回派遞局提取郵件。