內會風波︳郭榮鏗：下午會議不希望有人受傷　李慧琼籲保持冷靜

立法會今(8日)召開兩場內務委員會，早上會議由公民黨郭榮鏗主持，進行選舉正、副主席程序，郭榮鏗在會上稱下午會議仍以選舉主席為首要議程，指法律顧問稱內會未選出新主席前，現任主席權限只是召開會議選舉主席。郭榮鏗會後指，會上裁決是最終裁決，他會按照《議事規則》做事，強調不希望兩時半會議有任何人受傷，保安亦不要隨意驅趕議員。 李慧琼對於仍未能選出正副主席表示遺憾，強調新主席選出前自己仍任主席，權力未被削弱。她續指，不希望下午的會議有肢體衝突，促請所有議員保持冷靜。

郭榮鏗強調不希望兩時半會議沒有任何人受傷，籲保安不要隨意驅趕議員。(羅君豪攝)

建制派召集人廖長江指，郭榮鏗的裁決是無效和越權，強調郭榮鏗只是主持選舉，無權決定內會的議程。廖長江又稱，討論法律意見事宜應留在下午會議討論，而不是在上午會議提出。被問到若郭榮鏗下午繼續主持會議，廖長江稱，應由立法會秘書處處理，如有人阻礙會議進行，則有機會承擔相關法律後果。

李慧琼對於仍未能選出正副主席表示遺憾，重申根據《議事規則》及《內務守則》，在新主席選出前自己仍任主席，權力未被削弱，在參考外聘法律意見後決定召開今日的2個會議，並履行作為主席的權力制定議程。對於被指主持會議有利益衝突，李慧琼指若是自己延遲選舉以至未能產生新主席，指導才成立，但現時是由郭榮鏗主持選舉，故衝突並不存在。李慧琼續指，不希望下午的會議有肢體衝突，促請所有議員保持冷靜。