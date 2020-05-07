內會風波│內會明日料上演「動作片」　財會讓路李慧琼延長會議

立法會內務委員會經過大半年仍未選出主席，惹來兩辦炮轟，立法會主席梁君彥早前外聘法律意見，指內會主席李慧琼有權處理內會的一般議程，包括重要及急切事務。李慧琼安排明日（7日）上下午開兩次會議，上午由公民黨郭榮鏗繼續主持主席選舉，下午由李慧琼主持會議，討論該法律意見，兩陣營均預期可能出現衝突場面。 為安排更多時間討論，內會安排了特別會議至下午7時才完結，而原定明日下午舉行的財務委員會會議亦告取消，只保留上午一小時的環節如期舉行。

民主派聘請了大律師公會主席、資深大律師戴啟思（見圖）及港大法律學院前院長、名譽資深大律師陳文敏，為他們提供法律意見。（資料圖片）

財委會文件表示，由於內會明日下午舉行的特別會議已重新編定於下午7時結束，財委會主席陳健波指示，財委會原定下午5時30‍分至7時的會議環節將取消，而上午9時至10‍時的會議環節將如期舉行。

立法會法律顧問去年10月時表明，內會的首項事務是選舉內會主席，選舉完成之前不得處理其他事務。梁君彥外聘的資深大律師余若海和孫靖乾法律意見，被指與立法會法律顧問此前說法有衝突；民主派亦另外聘請了大律師公會主席、資深大律師戴啟思及港大法律學院前院長、名譽資深大律師陳文敏，為他們提供法律意見。