內會風波｜會議倘出現混亂　陳淑莊：都係唔知點解多咗法律意見

立法會內務委員會停擺逾半年，經過16次會議後仍未能選出正副主席。內會今日（8日）分別召開兩節會議，早上先由副主席、公民黨郭榮鏗主持選舉程序，下午則由內會上年度主席李慧琼主持特別內會跟進外聘法律意見。民主派會議召集人、公民黨陳淑莊表示，倘今日會議出現混亂僅源於「唔知點解多咗外間法律意見，完全係無規矩！」

立法會內務委員會今日（8日）將舉行兩節會議，早上先由副主席、公民黨郭榮鏗繼續主持選舉程序，下午則由內會上年度主席李慧琼，主持特別內會跟進外聘法律意見。（資料圖片）

陳淑莊指出，周一（4日）立法會主席梁君彥以公帑在外間尋求法律意見，該意見與立法會秘書處法律顧問是完全相違，且梁君彥承認部分法律意見未有公開、此決定亦未曾諮詢立法會議員，屬漠視內部守則。她續指，李慧琼作為主席候選人，最應處理的工作，應是討論選主席及副主席的安排，而直接處理選舉的責任則應由未有角逐的副主席郭榮鏗處理。

對於外界憂慮今日內會會議將出現一片混亂，陳淑莊表示倘若發生混亂亦因「多咗法律意見」，因一直有秘書處法律顧問提供意見，是完全按照議事守則提供，故現時外間的法律意見是「浮遊物、完全係無規矩」，亦會直接導致日後出現相關問題。加上，民主派亦因此在外間同樣尋求法律意見，現時應採納何者的法律意見，沒有客觀標準，提醒此涉及長遠問題，應盡快處理。