聶德權持有8個單位成新局長「樓王」　有人在香港無物業

政府上月大換班，原政制及內地事務局局長聶德權調任公務員事務局局長，另有4人被任命為新局長。新官上場需要申報個人利益，政府今日（8日）刊登相關內容，聶德權以8個單位成為新局長之中的「樓王」，而有一人只在中山有住宅單位，在香港並無任何物業。

聶德權持有「平民區」單位 家人買深水埗樓花

政府今日更新行政會議成員個人利益申報，5名新上任局長之中，以聶德權及家人擁有8個物業，包括沙田自用住宅，以及中山兩個自用住宅。而他持有深水埗1個住宅單位出租，在杭州及英國伊斯靈頓（Islington）亦各有1個出租單位。

此外，聶德權家人亦持有兩個深水埗樓花單位。

許正宇及家人在港持有的物業集中在港島區，包括以公司持有灣仔1個出租住宅。（資料圖片）

許正宇物業較大銀碼 有單位以公司持有

緊接着擁有較多物業的新局長，就是財經事務及庫務局局長許正宇。相對於聶德權持有物業的地區較「平民化」，許正宇及家人則主力在樓價較「中高產」的地區置業，包括中西區1個自住單位連車位，灣仔區1個家人居住單位連車位，杭州1個自住物業。

出租單位方面，則有灣仔區1個住宅連車位，澳洲1個住宅連車位。特別在於許正宇透過離岸公司持有灣仔區1個住宅單位作出租之用，一般來說豪宅級的住宅才需要以公司持有，因以轉讓公司買賣物業，可規避高達樓價15%的從價印花稅，以及15%的買家印花稅（BSD），只須要繳付0.2%的印花稅。

民政事務局局長徐英偉及家人亦持有3個住宅，而且地點相對「專一」，包括深水涉1個自住單位及1個出租單位，以及兩個由妻子持有、位於深水埗的車位。此外，徐英偉與家人亦在加拿大持有1個自住單位，供家庭成員居住。

最後兩名新局長均持有1個單位，創新及科技局局長薛永恒持有觀塘1個出租單位，而政制及內地事務局局長曾國衞則持有東莞1個自住單位。兩人在港均沒有自住物業，相信都是在港租樓。