【有片】聶德權見記者狂手震　昨日被調職　上周接受01專訪亦顫抖

新任公務員事務局局長聶德權今日(22日)在立法會見記者期間，被眼利的傳媒拍攝到擺在背後的手，抖震情況嚴重，由於當時他正以英文回應有關《基本法》第22條的問題，更是惹來揣測，有人關心其身體情況、有人關心其心理狀態。 眼見外界就熱切關注自己的「手震問題」，聶德權主動於其facebook專頁 親自「拆彈」，趁帖出一封給公務員的信時，借機連寫8個hashtag (標籤) ，自嘲「#俾人發現我講嘢手震」、「#今日睇番片先知原來次次講嘢都手震」、「#其實我講嘢不嬲都手震」等等。 翻看聶德權上周未調職前接受《香港01》專訪的影片，也不時見到聶德權手震的畫面。香港大學腦內科教授張德輝表示，手震的原因很多，一般來說最常見的是患上柏金遜症，惟亦可能與腦部無關，任何人在緊張時都可能會手震。

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近兩星期一直處於政治風眼中的聶德權，今日首次以調任至公務員事務局局長的身份，回應記者提問。當被問到上周末他仍擔任政制及內地事務局局長，當局就《基本法》第22條一晚連發三稿一事，聶德權放在背後的雙手，不斷抖震，期間他更一度把右手掌大大地伸展五指，然後用左手緊握，似乎想控制住，惟過後其右手仍不斷顫抖，情況持續一段時間。

《香港01》就此事查詢時，務員事務局現回覆稱「多謝關心，局長身體無恙」，其新聞秘書亦表示，感謝大家關心。

聶德權亦於其facebook 亦有提及自己手震的問題。

聶德權的「手震問題」隨即惹來外界關注及揣測。然而，正如聶德權於facebook hastag (標籤) 表示，「#其實我講嘢不嬲都手震」，他擔任政制及內地事務局局長的最後一個傳媒專訪，回答《香港01》記者提問時，亦不時出現手震的情況。當時聶德權談及了立法會選舉、《國歌法》，《基本法》頒布30年， 武漢率港人回港後民望大升等議題。

香港大學腦內科教授張德輝表示，手震的原因很多，一般來說最常見的是患上柏金遜症，但這疾病在60歲以上人士較常見，如果患者在45歲以下已患上此病，則可能是有家族遺傳因素。他稱，手震亦可能因為患上原發性震顫，或腦部有損傷，而若小腦受傷，除了手震外，還可能會出現手腳不協調。他補充，如果有人單手手震，則可能是中風或神經麻痺。

他續指，手震亦可能與腦部無關，任何人在緊張時都可能會手震，因體內腎上腺素高，「例如鬧交、打交、想逃走時都可能手震，有時頭都會震。」至於甲狀腺素分泌高時，亦可能會手震。