財庫局長許正宇認為林鄭寫政綱　回應根正苗紅　稱只是普通新移民

新上任的財經事務及庫務局局長許正宇，其父親許宏全被盛傳在福建社團中地位崇高，許正宇因而被視為出身「根正苗紅」家庭。許正宇今日（2日）出席電台節目是被問及自己的家世，就自言父母只是普通的新移民，透過努力改變命運，與其他人無異。對於被質疑日後政策方向會「好紅、好左」，他引用接受任命時形容自己心情的歌曲《香港心》，「呢三個字講得好清楚，都回答咗你嘅問題」。

許正宇甫上任，其政治背景便惹人注目，除了本身曾被選入民建聯中委，其已故胞姐許曉暉是民政事務局前副局長。（資料圖片）

父親為福建同鄉會永遠榮譽會長

許正宇甫上任，其政治背景便惹人注目，除了本身曾被選入民建聯中委，其已故胞姐許曉暉是民政事務局前副局長，父親許宏全更被指在福建社團中地位崇高。據報，許宏全是中共黨員，亦有傳是文革先鋒，1974年由內地來港生活，曾當生果小販、其後發迹，是首批回國投資的港商，亦是福建同鄉會永遠榮譽會長。政界有傳，許正字在內地官場人脈廣闊。

許正宇：曾為林鄭撰寫競選政綱

許正宇今日出席商台節目《政經星期六》，被問到自己被指根正苗紅的出身，許正宇就稱自己的父母只是普通的新移民，與其他人無分別，透過努力改變命運。他憶述童年時家庭環境較差，家中只能用摺枱進餐，很羨慕別人家中有飯廳；直至中二的時候搬進稍大的屋子，才有了夢寐以求的飯廳。許正宇又稱，記憶中父母發展生意的過程艱辛，連吃飯時的話題都離不開公司生意及人事。

談到與特首林鄭月娥的淵源，許正宇稱是在慈善機構「無止橋」中認識對方，當時林鄭尚未擔任特首。他又承認自己曾為林鄭撰寫競選政綱，讚揚林鄭團隊「好有心做事」。

談到與特首林鄭月娥的淵源，許正宇稱是在慈善機構「無止橋」中認識對方。（資料圖片）

中美關係波動 許正宇：不擔心香港受牽連

新型肺炎全球肆虐，美國總統特朗普 (Donald Trump) 日前表示，為懲處中國在疫情爆發時的不良應對方式，要向中國征收新的關稅。許正宇指，不擔心香港會受中美關係波動牽連，在經歷過亞洲金融風暴、金融海嘯等波動後，香港的金融市場的核心價值及基因仍能保持；即使過去一段時間面對社會事件及疫情等大規模的社會轉變，金融市場仍然暢順穩健，並未有大規模資金外流，甚至有一段時間港匯高企。

他又提到，明白青年希望看到發展前景及機會，認為創科市場及大灣區能提供青年所需，自己亦會多接觸金融青年。對於青年對灣區的接受程度低，許正宇就表示金融市場不應分界別及地域。