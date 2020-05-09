母親節｜林鄭收神秘包裹　竟是丈夫及兩子送的母親節禮物

明天（10日）是一年一度的母親節，身為兩子之母的特首林鄭月娥，亦提前收到母親節禮物，但卻差點惹來炸彈包裹驚魂，究竟所為何事？ 林鄭今晚（9日）在facebook發帖說，「事緣丈夫和兩名在海外的兒子，以郵購訂了一個公事包送給我」，為了保持神秘，事前沒有告訴她或禮賓府的同事，當快遞公司今早送貨到禮賓府時，負責保安的警隊同事對這件大型包裹很有戒心，加上近日警務處處長亦曾收到有爆炸裝置的郵件，過去一年禮賓府亦曾先後五次收到炸彈虛報，笑言幸好丈夫林兆波及時通知他們，才沒有勞師動眾。

林鄭一家四口鮮有一起亮相，2018年她們一家曾到山東旅遊，並在Facebook上載相片。（林鄭Facebook相片）

林鄭的兩名兒子林節思及林約希現時都不在港，她說，這份禮物也頗有心思，是一個公事包，亦是和她每天用的公事包同一牌子、同一型號，只是顏色不同。

林鄭說，現時正使用的公事包是數年前到英國出席兒子畢業禮後買的，三年多來無論上班或出外公幹，都把它帶在身邊。她又指，可能丈夫和兒子見到這公事包已用得有點殘舊，就給她換個新的，但林鄭之後說，「雖然橙色不是我的至愛，但至親的心意才是最重要」，並祝各位媽媽有個溫馨愉快的母親節。