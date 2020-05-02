【政壇諸事町】黎棟國夥李梓敬擺街站　新民黨新東參選人現曙光？

今日（2日）是選民登記截止的大日子，各黨派及議員都紛紛落區設置街站，呼籲市民登記成為選民。有意在新界東直選競逐一席位的新民黨，派出副主席黎棟國，聯同參加了新民黨初選的李梓敬，到大埔等地區設置街站，呼籲市民於9月立法會選舉選出「真正做實事的議員」，反對「攬炒」。 前年加入新民黨的黎棟國一直不是走地區耕耘路線，其Facebook專頁鮮有刊登出落區擺街站的相片。黎棟國今日聯同申請加入公民力量不久的李梓敬擺街站，有為他「站台」的意味。反之身為公民力量正式成員的發言人林宇星，及社區主任陳志豪則未有此待遇。

過去較少落區的新民黨副主席黎棟國今日與李梓敬一同擺街站，唯未見令另外兩名參與新民黨初選的候選人。（黎棟國Facebook）

新民黨初選機制分三部分，包括佔五成比重的遴選委員會、佔三成的地區支持度及佔兩成的黨內支持度，參選人需通過筆試、面試及模擬論壇比併實力。目前新東席位由李梓敬、公民力量林宇星及陳志豪3人競逐。

新民黨上月發新聞稿，指選管會就《立法會選舉活動建議指引》作諮詢，當中對「候選人」的定義之中列明，參加政黨或團體的「內部遴選」，將有機會被視為「候選人」，隨即開始受《選舉（舞弊及非法行為）條例》監管，活動及工作隨即計算選舉經費。新民黨因此宣布暫緩初選，以避免選舉開支大增甚至誤墮法網，預料新民黨不再以投票方式決定出戰人選。