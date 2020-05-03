政壇諸事町│唐英年指年輕人未必想做李嘉誠　建議發展這個行業

近期建制派網上宣傳攻勢浪接浪，民建聯推出名人訪問短片系列，第一集就邀得全國政協常委、前政務司司長唐英年，與民建聯主席李慧琼對談。 唐英年指出，現在的年輕人未必希望做下一個馬雲、馬化騰或李嘉誠，建議發展一個行業，讓年輕人做自己喜歡的事。

創新科技可做得更好 文化藝術應該發展

唐英年在訪問中表示，疫情過後，相信除了金融、航運、服務業之外，有一些地方可以做得更好，例如創新科技。

談到擔任西九文化局主席，唐英年覺得文化藝術發展，對香港年輕人及下一代來說，是可以投入興趣和作為畢生事業的產業。他指出年輕人未必想做下一個馬雲、馬化騰或李嘉誠，而是希望做一些令自己開心和有興趣的工作，而文化藝術可以做得到。他希望未來業界給予更多意見，推動文化藝術佔香港GDP的比例增加。

他指出，就如倫敦、紐約一樣，經濟由貿易、金融發展到專業服務，下一個階段就會是發展文化藝術產業。

中聯辦周六（2日）發表文章批評「攬炒」，民建聯訪談自然「緊扣主題」。唐英年表示，不覺得這個時候應該用這種負面及摧毀性的字眼來描述香港，又表示疫症當前，無論泛民和建制應該團結一致。

唐在任其間政府轉虧為盈：積穀防饑助抗疫

唐英年曾經在政府工作多年，更做過財政司司長，自然說到從政經驗。他指出，自從自己在任財政司司長時期令政府轉虧為盈之後，下幾任「都較易做」，今次可以動用2,000億元抗疫，是因為積穀防饑令財政儲備較充裕，形容這是香港人共同努力的成果。

評官員要敢作為不要亂作為 李慧琼：無錯啦

兩人又談到政府做事，李慧琼認為官員要實事求是解決問題，「為官避事平生恥」，如果當官不做事，香港有這麼多深層次矛盾，議員、政黨、市民除了批評之都沒甚麼辦法。

唐英年同意，並總結官員要敢作為、好作為，不要不作為、亂作為，李慧琼深深點頭認同：「無錯啦！」