母親節和你SING｜岑敖暉批警方濫用限聚令　在商場內曾被警告

有網民昨日（10日）號召下午3時起「和你SING」，在各區商場唱反修例歌曲，多區商場均有警察進入商場驅散示威者。 荃灣廣場昨日亦有示威者在多個樓層聚集，一批警員隨後進入商場驅散，期間荃灣區議員岑敖暉及4名記者等共7人，被警員以違反「限聚令」為由用橙帶圍封及警告。岑敖暉今日（11日）接受電台節目訪問時質疑，批評警方濫用限聚令，認為法例政治目的多於實際需要。

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岑敖暉今早在港台節目《千禧年代》中憶述，示威者昨日下午3時許在荃灣廣場聚集，惟場面和平，商場運作並未受阻，直到下午4時許防暴警員進入商場。岑敖暉指，自己當時與另外一名區議員及一名議員助理在商場2樓監察警方執法，身旁有4名身穿反光衣的記者，被警方以違反「限聚令」為由警告，及後更以橙帶將現場其中7人「圍封」。岑敖暉向警方質疑傳媒工作應獲豁免，警方擾攘一輪後離開。

岑敖暉稱，起初以為警員不理解執法內容，惟及後根據晚上警方旺角執勤情況，質疑警方是有規模及部署地針對記者，而警員過往亦多次濫用「限聚令」驅散公眾活動，批評條例政治目的多於實際需要。他又指出，近日到鬧市消費的市民已明顯增多，惟未見警方就此執法減低人群聚集。

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另外昨午在太古城中心，警方聲稱收到投訴到場，共約70人的幾個小隊進入商場驅散，有4名市民亦被以違反「限聚令」為由發出告票。東區區議員梁兆新接受訪問時，自言當日有向警方查詢，為何市民不超過8人卻被票控，惟警方堅決執行指令，更稱「我認為係就係」。