林鄭《大公》專訪：粵港澳商放寬檢疫限制　嘆「為官做事周身蟻」

新型肺炎疫情逐漸受控，特首林鄭月娥接受《大公報》專訪時透露，粵港澳三地正進行磋商，同步放寬限制，允許符合特定跨境目的、通過病毒測試的人士出入境時豁免強制檢疫，期望月內能達成有關安排。至於跨境學童問題，林鄭指要待所有口岸相對正常運作才能處理。 提及政府抗疫工作一直備受批評，林鄭坦言要為同事平反，引述國家主席習近平的話「為官避事平生恥」，指香港的環境政治化，反成了「為官做事周身蟻」，但寄語同事「做咗啱嘅事，最終社會會知道」。

特首林鄭月娥。（資料圖片）

反感有議員批政府「引狼入室」

林鄭月娥指，香港連續21日無本地新增確診個案，粵港澳三地正在進行磋商，期望在月內能制定一套計劃，允許三地居民豁免檢疫往返三地。正在構想的兩款限制，包括需符合特定目的，以及通過核酸檢測證實無感染。

她又提到，有議員批評內地設廠港商及跨境學生豁免14日檢疫是引狼入室，但就叫自己到印巴等地接回滯留港人，直言很反感，反問「狼在哪裏」；又自言「不怕得罪人」，在處理公共衛生事件方面就是要「擺事實、講道理、講科學」，政府應對疫情一直堅守嚴陣以待、迅速應變、公開透明的三大原則。

+ 3 + 2

不公開口罩進度非「黑箱」：一講就攞唔到啲貨

政府日前公布向全港市民免費派發「銅芯抗疫口罩」（CU Mask），但連日被質疑無招標、涉及利益輸送；口罩未有用到宜稱曾獲獎的專利設計等。

林鄭回應指，製作口罩的物料供應緊張，同事在2月起「做得非常神秘」，自言曾問創科局同事「你係立法會攞咗人幾億元，不如講下個進度」，惟同事強調「一講就攞唔到啲貨」，故直到最後一批口罩入境才夠膽公開宣布。林鄭強調並非「黑箱」，而是為了維護香港的利益。

她又憶述最傷心之處，是資訊科技總監林偉喬研發出電子手環，卻被批評有缺憾要到電台倒歉；銅芯口罩又被批「黑箱」及「利益輸送」，希望能為同事平反。

林鄭引述國家主席習近平曾言「為官避事平生恥」，發現香港如此政治化的環境，有時是「為官做事周身蟻」，「唔做事就無人話你黑箱」，但相信同事的熱情尚在，會繼續鼓勵大家迎難而上，「我哋做咗啱嘅事，最終社會會知道」。