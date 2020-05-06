CU Mask｜林鄭分享試戴感覺：無半點侷促　創科局長齊舉姆指點讚

政府昨日（5日）宣布，將向全民派發「銅芯抗疫口罩」（Cu Mask），今早（6日）接受市民網上登記，截至下午6時，總登記人數已超過157萬人。 昨日在記者會上親身試戴CuMask的特首林鄭月娥，今日在Facebook說，記者會開了一個半小時，她戴著的CuMask沒有半點侷促感覺，更好的是口罩完全沒有滑下來，無需在記者會期間調整。林鄭其後更到到荃灣視察CuMask其中一個生產點，她說，獲知多位製造口罩的員工都是已退休的熟練紡織師傅和工友，今次「東山復出」，是要為防疫抗疫出一分力，實在要為他們點讚。 對於今日有網民聲稱CUMask是由「新興織造廠有限公司」生產，該公司董事包括立法會主席梁君彥胞弟梁嘉彥。創新及科技局發言人發稿澄清，有關口罩並非新興織造廠有限公司或南豐紗廠生產。就網上謠傳，深表遺憾。

林鄭昨日在記者會上親身試戴CuMask，她今日在Facebook說，記者會開了一個半小時，她戴著的CuMask沒有半點侷促感覺，更好的是口罩完全沒有滑下來，無需在記者會期間調整。（資料圖片 / 高仲明攝）

林鄭今日在創新及科技局局長薛永恒陪同下，參觀口罩其中一個生產點，並聽取香港紡織及成衣研發中心行政總裁葛儀文介紹生產流程和相關設施。她其後與工友交談，得悉他們不少是已退休的紡織業員工，今次因為抗疫而重新加入生產行列。林鄭讚賞他們的服務精神，並衷心感謝他們的辛勞工作。

呼籲市民盡量利用最多可登記六人名額

林鄭表示，在工場製成的口罩會運往另一潔淨工作間進行臭氧消毒和包裝，然後才分發予市民，所以市民初次使用前無須清洗。她又說，很高興「銅芯抗疫口罩」受市民歡迎，網上登記的過程亦很順暢，截至下午6時經網上登記的總人數已超過157萬人。林鄭說，相關部門會安排讓口罩盡快送到市民手中，她亦呼籲市民盡量利用最多可登記六人的名額，以減省派遞資源和提高效率。」

創科局澄清非由新興織造廠生產 對網上謠傳表遺憾

對於今日有網民聲稱CUMask是由「新興織造廠有限公司」生產，該公司董事包括立法會主席梁君彥胞弟梁嘉彥。創新及科技局發言人澄清，有關口罩並非新興織造廠有限公司或南豐紗廠生產。就網上謠傳，深表遺憾。

政府強調，「銅芯抗疫口罩」由香港紡織及成衣研發中心採購原材料、統籌生產、消毒至包裝等工序，以期在最短時間內為市民提供口罩。