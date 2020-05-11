林鄭批區議會無建設　尹兆堅斥胡說八道：民政處不配合工作

特首林鄭月娥接受《大公報》專訪時表示，新一屆區議會沒有任何具建設性的成果，都是在謾罵侮辱政府官員，特別是警務處同事，又表明支持官員離場。 民主黨立法會議員、葵青區議員尹兆堅批評，林鄭的言論是「生安白造，胡說八道」，不斷抹黑議會造成「攬炒」，他反指是因為地區民政事務處不配合區議會工作，而政府官員亦拒絕出席區會會議，並削減地區撥款。

指黃定光、何君堯「開踭」 不排除私人檢控

上周五內會爆發衝突，尹兆堅在混亂期間一度倒地，被救護員抬上擔架送院。他表示，自己弄傷了腰部舊患，現時正戴腰封避免傷勢惡化，又指控當時被建制派黃定光、何君堯「開踭打心口」，正向醫院申請醫療紀錄，今日傍晚會到警署落口供，若警方不作跟進，他不排除會提出私人檢控追究襲擊者。

尹兆堅黨友、立法會議員鄺俊宇在昨晚旺角的衝突中被警方拘捕，民主黨對警方濫用暴力表示嚴厲譴責，批評林鄭對「警暴」視而不見，又指警方昨晚「刻意襲擊記者」，做法不能接受。至於鄺俊宇的傷勢，據他們了解，鄺有發燒，頸部亦有受傷，現時正在伊利沙伯醫院留醫。

對於林鄭月娥表示，教育不可成為「無掩雞籠」，今年內一定會講清楚如何「處理」通識科的前景。民主黨議員黃碧雲批評，政府將社會問題的責任歸咎通識科，但不檢討自己，將問題推向學校及教育制度，目的只為赤化教育及將問題政治化。

