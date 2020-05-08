內會風波︳陳志全收網民死亡恐嚇　尹兆堅觸傷舊患：必追究襲擊者

立法會內務委員會的開會風波，令會議室內發生多次混亂及衝擊場面。在下午的混亂期間，最少有3名民主派議員受傷。人民力量陳志全被工聯會郭偉强出手扯走，更試圖將他拖行，陳志全其後到了律敦治醫院急症室驗傷。他及後在Facebook指收到恐嚇訊息，該網民說「殺你唔使好多錢」，更揚言「你可以唔信，我出錢殺你」等。 另外，民主黨尹兆堅在混亂期間亦一度倒地，更被救護員抬上擔架送院，他晚上在Facebook說，自己「先被人推到凌空蹲咗落地，蹾親條腰骨，企返起身已很痛，之後心口再中咗黃定光同何君堯幾踭，瘀咗幾撻」，強調會追究兩人襲擊。

尹兆堅在Facebook說，自己情況尚可，「腰椎舊患整親，皮肉痛而已，食完止痛藥忍得到」。他在Facebook上載事發時片段，可見當時大批立法會正在主席台前阻止民主派議員衝擊，場面混亂。尹兆堅說，自己「首先被人推到凌空蹲咗落地，蹾親條腰骨，我企返起身已很痛，傷咗。之後心口再中咗黃定光同何君堯幾踭，瘀咗幾撻。」

他之後說，「嘈多一輪，保安再幾個埋嚟推我走，大家角力一拉，傷上加傷，即時企唔直，腰椎神經刺痛，腳痹要坐下，所以有同事幫手白車送院。」

尹兆堅指，自己剛在醫院照完X光，「醫生話壓親椎間盤，俾咗止痛藥同消瘀藥膏，已出院」。他亦將會申請瑪麗醫院的醫療紀錄，一定會追究襲擊者，又提到有警方主動向他詢問情況，指會查看事發片段。