【吳克儉結婚】第二春再牽「教育」情　「愛妻號」4年走出亡妻痛

教育局前局長吳克儉今月初入紙申請結婚的消息轟動政界。提到吳克儉的感情生活，不得不提他已過身的妻子梁允愛。梁及吳克儉的母親在2016年分別離世，對吳克儉來說是重大打擊，吳亦在翌年宣布退休。事隔三年，這位已淡出政治舞台鎂光燈的前高官，因再戰情場而又一次成為傳媒追訪對象。

2015年TSA公聽會缺席陪妻遊日本捱批 吳無即時透露苦衷

吳克儉在2012年擔任教育局長，任內曾捲入反國教事件等爭議，其中他曾2015年的TSA立法會公聽會舉行期間外遊日本賞紅葉，惹來一陣批評。吳當時未有對外說出原因，直到2017年其患癌妻子過身大半年後，才向外道出原委。吳解釋指，其太太當時身體出現問題，故一早安排與太太和兒子「一家人到日本數天」，說完一度哽咽。

話說，吳克儉之所以沒有出席TSA公聽會，甘心背負被家長指責的社會壓力，都要選擇到東京賞紅葉和「食放題」，一切都是為了妻子梁允愛。當時梁已患癌約10年，雖然經過治療，但在2015癌症復發，1年間情況惡化。吳克儉為了盡量花時間照顧妻子，因此決定按早已安排的行程與她同遊東京。至於回港後僅稱以「私人理由」缺席而沒有透露實情，吳表示一切都是為了顧及梁的私隱。

吳與首任妻子為大學同學 妻患癌多年終不敵病魔

說到兩人的感情，就要由大學開始。吳克儉與梁允愛是中文大學同屆同學，當時修讀社會科學院的社會工作系，而梁則修讀文學院的英文系。梁畢業後到學校任教，先後在皇仁書院、沙田育才中學和上葵涌官立中學任職，後兩間學校已經停辦。她在退休前曾擔任上葵涌官立中學的副校長，曾要處理縮班帶來的教師工作安排問題，而癌魔就在上葵涌任職其間漸漸纏擾住她。

吳克儉首任妻子在2016年因病逝世，吳當時在facebook公布她的死訊。

2012年掌教育局 為妻避傳媒故意駕車兜圈

吳克儉則於2002年才進入教育界，受李國章邀請擔任香港教育學院校董會成員，2006年加入教評局委員會，2009年出任考評局主席，2012年獲委任為教育局局長。

吳上任局長5年甚少談及妻子，但一件小事足以反映他對妻子的愛護。2012年《蘋果日報》曾報道指，當年梁允愛生日，吳開車接送梁時為了不讓傳媒拍攝，特意先開車兜圈子避開傳媒。

最終梁允愛於2016年病逝，吳克儉在facebook寫上「【永遠愛你】感謝各界友好關心，內子允愛已於今日下午安詳辭世，我和兩名兒子陪伴在側，我們將永遠懷念她。」

吳克儉與妻子的故事廣為人知，因此今日傳出他再婚的消息，政界都為之震撼。

再婚妻陳孟宜 網上照片顯示最遲2015年出席同一場合

吳克儉的再婚對象，是田景邨浸信會呂郭碧鳳幼稚園校長陳孟宜。陳孟宜同時是新界教長會副主席，而新界教長會是親建制組織，多年來與政府及建制派多有合作，兩人最遲在2015年「紀念抗戰勝利七十週年全港中、小學中文硬筆書法比賽．幼稚園親子填色比賽頒獎典禮」已見同場出席，據了解兩人就是在校長會活動之中認識。

從婚姻註冊處公開資料所見，陳孟宜已離婚。

吳克儉離任前到訪辦公室 吳讚陳「非常有愛心」

吳克儉與陳孟宜有數次工作交流，例如2017年6月2日，陳孟宜出席了吳克儉榮休晚宴。同年6月20日即吳離職前不久，陳孟宜就與其他5位幼稚園校長，一同到吳的辦公室茶聚。吳當時讚6位校長都是「非常有愛心的教育工作者，孩子們在她們的培育下，都能健康、愉快地成長！」

之後就算吳克儉已退休，兩人亦不時一同出席各項活動，包括2019年國際專業管理學會34周年晚宴，2019年粵港澳大灣區薪酬及福利調查結果發佈會暨人力資源管理研討會等，感情路似非一朝一夕，而是經歷歲月洗禮日積而累而成。