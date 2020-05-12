警署警長涉自導自演汽油彈案　謝振中：若事件屬實必檢控

葵青區議會今日（12日）召開會議，曾任警察公共關係科總警司、現為葵青警區指揮官謝振中出席，他發言時主動提及葵涌警署警長涉「自導自演」汽油彈襲擊警署案，強調作為執法者，絕不能知法犯法，若事件查明屬實，保證會「手起刀落」，作出檢控。 謝振中指，案件已交由新界北總區重案組處理，負責檢控的人員亦不會向其匯報案件細節，避免予人「瓜田李下」的感覺。

謝振中。（梁鵬威攝）

葵青警區一名警長上月涉嫌妨礙司法公正被捕，被指「自編自導」本月中區內一宗汽油彈案。謝振中表示對此感到痛心，強調警隊在任何時候，不論涉事人的身分及職業，只要有足夠證據會作出檢控，現時案件交由新界北警隊調查，保證若相關指控屬實，會公正處理，有決心剷除警隊中的害群之馬。

另外，多名議員問及去年11月，有一名交通警員在葵芳駕駛電單車撞向途人，該名警員有否被刑事檢控，謝振中表示，涉事者非隸屬葵涌警區，無法回答問題，但知悉正進行紀律覆檢，議員又追問涉事警員升職的傳聞，謝稱自己不清楚其他警區警員的升遷問題。

區議員吳劍昇質疑在其他區曾有警員以「限聚令」針對記者。（梁鵬威攝）

整體罪案數字較去年同期升兩成

謝振中指，隨著年初社會氣氛緩和，加上本年首季葵青區內並沒有大型社會活動，葵青區第一季整體共890宗，整體罪案較去年同期上升近兩成，主要涉及詐騙案，較去年同期增加135宗，特別是口罩騙案，最嚴重兩宗個案涉及超過300萬元；另外，暴力案件有143宗 ，較去年同期上升約14%。

葵青區區議員吳劍昇會上問及區內被控違反「限聚令」的數量，謝振中透露，一共發出22張的定額告票，均涉及街頭聚賭，經勸喻無效後發出告票。吳劍昇質疑在其他區曾有警員以「限聚令」針對記者，謝振中指，發出告票並非警方想做的事，條例目的只為保障公眾健康。