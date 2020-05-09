警署警長涉與兩男女販毒案　押後待化驗報告　眾被告續還柙看管

西九反黑警員涉私吞毒品案，早前被捕的一名警署警長(俗稱「士沙」)，及兩名男女，被控告一項販毒罪名，案件今早(9日)在西九龍法院提堂，兩名男被告由警車押送到法庭，女被告則因仍留院未有出席，裁判官按控方要求，把案押後至7月6日在九龍城法院再提訊，以待控方索取化驗報告，女被告的案件則押後至下周四(14日)再提訊，交警方看管。兩名男被告無保釋申請，還押懲教署看管。

三名被告：秦景峰，42歲；女被告王若男，28歲；及許思漢，41歲警署警長，三人共被控3項販毒罪。控罪指，秦和王分別於本年5月6和7日在帝苑酒店內，非法販運危險藥物。而王和許，亦涉嫌在今年5月7日，在九龍南山邨一單位內，非法販運危險藥物。

至今有4警被捕

警方早前根據情報，於今年5月7日突擊搜查尖沙咀帝苑酒店，並拘捕一名42歲男子，及一名28歲女子，並搜獲小量毒品。調查期間，一名41歲休班警員持卡開門入內，警員發現其身上疑有毒品及現金。

警方期後到石硤尾一單位內再搜查，再檢獲毒品及現金，並拘捕另一名休班警，該警員與41歲被捕休班警同屬西九反黑組，負責看管證物。警方再調查後再拘捕一名督察及一名警員，指他們疑涉公職人員行為失當，令案件至今被捕警員已達4人，但暫只有一人被控。