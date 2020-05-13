【01專訪】梁君彥首細談內會風波　嘆：我飽受左中右抨擊

本屆立法會任期僅餘下4個多月，內務委員會停擺困局以一場歷時三小時的「議事堂混戰」打出缺口，惟亂局猶未終結。立法會主席梁君彥接受《香港01》專訪，細談這場擾攘了逾半年的風波，並首次回應外界的質疑。他慨嘆飽受左中右抨擊，無論何時尋求外聘法律意見都會受到批評，又不肯評論泛民及建制「雙胞胎」外聘法律意見誰是誰非，僅形容自已是立法會的過客，只負責守住議會，「守完就交予（pass）第二個，立法會是香港整體嘅。」 這名立法會「球證」在訪問中自言，倘可重來會在去年10月便介入，但被問到一旦亂局未止會否再出手時卻大賣關子，多番強調要「一步步來」，冀內會自行解決。 這場內會風波究竟何時才能畫上句號？

港澳辦及中聯辦4月13日發炮狠批郭榮鏗主持立法會內會的行為涉違立法會議員宣誓誓言，在政圈激起千重浪。梁君彥在兩週後交代外聘資深大律師的意見，由於時間微秒，令外界感覺「大主席」在北京開腔後方急急拆彈。然而，梁君彥接受《香港01》專訪時稱，他早在3月底已拍板決定聘用資深大律師提供法律意見，更表明對「兩辦」的發炮事前毫不知情，「兩辦(聲明)出完嚟，我還戇居居講住電話行入嚟，成班人影住我。」

稱若可重來 10月已經介入

不管對「兩辦」的行動是否知情，3月底敲定外聘法律意見，在許多人眼中都是「遲來的出手」，畢竟民主派在內會已拉布7個月。梁君彥在訪問中解釋，泛民在內會拉布，早在他預料之內，但當時「要留些空間」給內會自行解決，直到1月內會仍未選出主席，法案、議案不斷積壓，知道事態嚴重；惟踏入2月後疫情爆發，內會一度停會，事情又耽延了一段日子，直到3月13日內會恢復開會繼續選主席程序，他見民主派仍未有收手迹象，遂於3月底與秘書處商討後，決定外聘資深大律師以破解困局。

被問到若時光倒流，會否提早在12月出手？他笑着回答：「如果從頭來過，10月已經介入了！」

面對外界的批評，梁說，作為立法會主席，怎樣做都會受到指摘，「早些出手會被人話早，遲些出手會被人話遲」，「我飽受左中右抨擊」！自言做了自己覺得應做的便好，毋懼成為箭靶：「不怕嘅，我係一個過客，只是守住議會，守完就交給第二個，立法會是香港整體嘅。」

為商界「放水」阻空置稅？ 梁：應該話郭榮鏗不想過

不過對立法會來說，大主席的角色豈止過客？應該說更似球證。當梁君彥遲未向民主派舉「紅牌」，外界有人質疑是否因為怕遭美國《香港人權與民主法案》制裁，又或基於商界不願見空置稅通過，所以任由內會停擺。對此種種質疑，梁君彥斷言否認，反稱「你應該要說郭榮鏗不想空置稅通過，所以他拉布，不是我拉布。」又大笑道：「關我什麼事？空置稅通不通過，我都無問題，我亦無商界利益。」

對於美國制裁之說，他更堅稱自己所做的事，是「為香港、為國家」、「制裁我咪制裁我囉，我問心無愧。」

泛民質疑秘書處失中立 梁代呼冤：慘成磨心

事實上，內會風波衝擊整個議會，「球證」變了靶心，連協助執法的「旁證」亦被捲入漩渦。

上周五內委會混戰中，民主派圍攻主席台企圖阻止開會不果，有泛民議員指控保安護送李慧琼上主席台是越權，質疑立法會秘書處與建制派串通，失去政治中立，其後有保安人員被網上「起底」。梁君彥表示，秘書處的責任是協助會議正常進行，但民主派在會上發起激烈抗爭，「有人爭櫈仔、有人爬牆、有人打拳，你叫秘書處如何處理？ 」

梁更慨嘆，秘書處左右做人難：「你以為建制派很滿意秘書處做法? 也有人認為（秘書處）應趕走所有衝擊的泛民議員。」梁稱，秘書處的老闆就是60多名議員，所有同事都是恪守中立，「你估佢哋好想做？」他呼籲各方要體諒，縱使政治立場南轅北轍，亦不應令秘書處慘成磨心。

無正面回應會否出招防內會續亂 「一步步處理」

梁君彥來自的經民聯，不僅是商界和專業界別在立法會的代言人，更是建制派的一員，梁君彥感嘆所受的攻訐包括來自「左」，充滿弦外之音。記者要求梁君彥評斷民主派自行外聘的法律意見，與他外聘的法律意見誰更權威，他未有正面回應，稱需尊重專業，不宜妄加論斷，又暗批民主派質疑他外聘的法律意見，結論必然「配合」建制派，這種說法是詆貶了兩位資深大律師：「法律意見是專業的，是你說要買就可以買到的嗎？」

內會上周五經歷大混戰，李慧琼在保安護送下暫時坐安穩主席位，惟泛民必然醞釀反擊，未來倘仍無法正常開會，「球證」會否再吹鷄介入？梁君彥的答案相當「保守」，僅稱會「一步步處理」，若議員阻礙立法會覆行《基本法》第七十三條職責，「我就會尋求一個方法，讓立法會可以繼續履行基本法第73條職責。」