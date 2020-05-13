【新冠肺炎】王毅與西班牙外相通話　不點名批有國家抹黑中國

中國國務委員兼外長王毅5月12日與西班牙外相岡薩雷斯（Arancha Gonzalez）通電話。王毅不點名批美國，指近來個別國家政客為推卸自身抗疫不力的責任，將疫情政治化並攻擊抹黑中國。

王毅：中國國務委員兼外長王毅5月12日與西班牙外相岡薩雷斯通電話，不點名批美國將疫情政治化。圖為他2月15日在慕尼黑安全會議（MSC）講話。（Getty）

王毅表示，中國一段時間以來積極向西班牙提供抗疫物資援助，並毫無保留地分享診療方案和防控經驗。西班牙疫情持續出現向好轉變，中方對此感到欣慰。

王毅又指出，中方對包括西班牙在內的各國提供支持幫助，體現的是國際人道主義精神，秉持的是人類命運共同體理念，不附加任何政治條件，也沒有地緣戰略私利。

他批評，近來個別國家政客為推卸自身抗疫不力的責任，把疫情政治化，病毒標籤化，攻擊抹黑中國，這種做法無助本國疫情防控，也不利於全球抗疫努力。相信西班牙能夠堅持客觀公正立場，推動國際抗疫合作，特別是支持世衛組織繼續在全球抗疫鬥爭中發揮領導及協調作用。

岡薩雷斯表示，西班牙對中國產品的品質始終抱有信心並在華採購大量抗疫物資，願與中方繼續保持團結。西班牙支援世衛繼續在全球抗疫合作中發揮應有作用。