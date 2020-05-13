民建聯調查：七成人認為假訊息激發青年犯法　促立法打擊假新聞

民建聯今日（13日）公布「犯罪年輕化」調查報告，結果70.9%成受訪者認為「假訊息」激發年輕人做出破壞社會秩序及犯法行為；61.6%受訪者認為社會領袖或政治人物鼓吹犯法的言論，鼓勵年輕人犯法； 亦有65.1%受訪者覺得教師及學校在學生灌輸守法觀念不足。 民建聯促請政府訂立打擊假新聞的法例，並針對「失德違法」的教師設懲處機制，包括列入黑名單、有限期停職及取消教學資格。

周浩鼎促請政府盡快訂立打擊假新聞的法例。（高仲明攝）

據警方資料，2018年16至20歲「青年罪犯」總計1,841人，2019年則升至3,128人，急增七成。去年6月至今年4月中，因反修例風波被捕人士共有8,001人，當中四成為學生。民建聯於5月5日至10日，以電話隨機抽樣形式訪問1,385名12歲以上香港居民對「犯罪年輕化」的意見。

結果顯示，逾七成受訪者認為「假訊息」激發年輕人做出破壞社會秩序及犯法行為。逾六成人認為社會領袖或者政治人物鼓吹犯法的言論鼓勵年輕人犯法。六成受訪者覺得教師及學校在學生灌輸守法觀念不足，亦有逾六成受訪者覺得政府在守法宣傳教育不足;逾六成人認為法庭對年輕人犯法的判決不夠阻嚇性。

顏汶羽指，近年網媒興盛，不少政治團體在網上進行競選策略，假消息及假新聞在網上流傳。（高仲明攝）

民建聯立法會議員周浩鼎促請政府盡快訂立打擊假新聞的法例，又建議學校積極對學生做好守法教育，批評有教師藉身份灌輸學生不正確的法律意識，用「違法達義」教導學生，嚴重損害社會穩定。他提出，學校應設立公開教材資料庫，令公眾可以監察，並對「失德違法」的教師設黑名單，將其停職及取消教學資格。

民建聯副秘書長顏汶羽指，近年網媒興盛，不少政治團體在網上進行競選策略，假消息及假新聞在網上流傳，令年輕人信以為真、仇恨警方的執法行動。他指，學校有責任推行守法教育，教授學生遵守法治意識。