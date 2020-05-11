兩會或與立會審議《國歌法》撞期　葉國謙：民建聯議員會留港審議

全國兩會本月底在北京舉行，民建聯的港區人大代表、全國政協委員今年共提出23個建議及提案，包括加強中國歷史和國情、在大灣區兩個選址建造香港城等。 不過，《國歌法》二讀辯論最快於本月27日提上立法會大會，屆時與兩會撞期，港區人大代表葉國謙表示，若兩個會議最終撞期，民建聯立法會議員會以立法會會議為優先，留港審議《國歌法》。 身兼全國政協委員的立法會議員梁志祥表示，暫時仍未得知《國歌法》恢復二讀日期，而作為政協委員會積極爭取盡力出席會議，屆時會按實際情況作選擇。

身兼全國政協委員的立法會議員梁志祥(右一)表示，暫時仍未得知《國歌法》恢復二讀日期，而作為政協委員會積極爭取盡力出席會議，屆時會按實際情況作選擇。(張浩維攝)

人大政協回港後毋須隔離14天

在新冠肺炎疫情影響下，人大政協上京亦有特別安排，葉國謙表示，他們將提早上深圳進行檢疫，上京後將會在指定範圍內活動，但由於人大政協屬公職人員，回港後不用14天強制檢疫。

被問到會否在兩會反映《基本法》23條立法議題，葉國謙表示，過往有很多機會表達了相關意見，強調立法是作為中國人的公民責任，港府有責任立法，而在分組討論環節上，人大有機會表達意見，但據他所知，暫無安排特定題目討論。

至於為何沒有提案關於處理目前香港的亂局，葉國謙強調，本港內部事務應由港府及立法會處理，不認為會有專題討論有關事務。全國人大常委譚耀宗指，香港可自行處理當前問題，該黨23項建議中，都有涉及本港深層次問題，包括教育及土地問題。

另外，特首林鄭月娥接受傳媒訪問時表示，教育不可成為「無掩雞籠」，今年內一定會講清楚如何「處理」通識科的前景。葉國謙說，通識科推行十多年來都無官方課本作教學，不同老師對學科有不同表達，又認為現今學生在辨認基本是非時，容易受外間影響，對暴力、法治在概念上並不清晰，強調「通識科一定要改革」。