兩會｜民建聯提案倡加強學生國情培訓　大灣區建「香港城」

全國兩會本月底在北京舉行，民建聯的港區人大代表、全國政協委員今年共提出23個建議及提案，當中有四大重點建議，包括：加強中國歷史和國情、在大灣區兩個選址建造香港城、提高應對重大公共衞生能力，以及支持香港學生到大灣區內地城市讀書。 在教育方面，民建聯建議應完善香港學校與内地進行交流學習的長效機制；推動更多香港與内地的中小學締結姊妹學校；加強對香港青少年，以及香港大中小學校長，校董和教師的當代國情和歷史培訓，以及邀請內地駐港機構多舉辦公開講座，及內地學者到香港講解國策、國情、歷史及外交政策等。

民建聯計劃在兩會提出共23項建議及提案。（張浩維攝）

倡港珠澳大橋珠海段填海「香港城」

民建聯建議，內地主要城市應參考深圳及相關城市的做法，讓港澳籍的學生可以接受當地中小學義務教育，並優化相關的手續，包括辦理入學及各項證明等，以及鼓勵及便利香港優質的中小學校，包括國際學校、直資學校等在內地開辦學校等。

因應本港土地不足問題，民建聯建議，在大灣區兩個選址，即珠海市桂山島及港珠澳大橋珠海段南側指定水域，填海建造香港城，每處均可至少提供10平方公里或1000公頃的未發展用地，足以提供大量住屋單位，並打造成一個集商業，專上教育，科研及現代物流和工業的新型經濟中心。該黨建議，政府應為區內居民創造不同類別的就業機會，亦應研究為新區域配備相關配套，包括社區及休閒娛樂設施，例如商場，戲院，學校，安老院舍等。

建議全面禁止食貓狗

針對新冠肺炎疫情，民建聯建議內地應檢討及完善疫情通報交流機制，全面提升防疫裝備及物資的製造、運輸及儲備能力，並鼓勵及支持加強研製高科技防疫抗疫裝備，如可重用口罩等。至於在個人、社區、傳染病預防，以及野生動物保護等範疇，該黨建議應加強推動健康宣傳及健康教育；加強培訓工作人員，讓市民自願配合工作。

民建聯另外提出的建議，包括：進一步推動大灣區遊艇自由行、推動大灣區保險業發展、推動香港成為國際仲裁中心、加快修例引入靈活會計年度制度、建立大灣區統一房地產資訊平台、建議全面禁止食用貓狗、繼續完善非法捕魚舉報機制等。