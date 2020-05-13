香港民研：市民反對放寬商務旅客強制檢疫措施

香港民意研究所今日（ 13日）公布社區健康計劃的調查，在5月7日下午3時至5月12日下午3時，於網上問及一些與防疫措施有關的問題和看法。被問到對政府防疫措施的表現，隨機抽樣的代表組群中，不滿度為50%，滿意度41%；而自行應徵參與調查的自結組群，不滿度為59%，滿意者只有32%。 至於就特定商務客入境可獲豁免強制檢疫，在兩個組群當中，反對都遠多於支持逾30個百分點。而認為特定商務客留港期間應定期接受病毒檢測，則在代表組群中獲58%支持，自結組群中68%支持。

醫生：再有染病個案 現時不宜放寬經濟活動

對於本地感染個案再現，感染及傳染病專科醫生曾祈殷指，目前的情況是有群組本地個案出現，繼昨日的66歲長者之後，其非同居孫女亦感染了，證明現時社會上可能有隱形傳播鏈。他解釋，過去曾23日無本地個案，時間已多於病毒的潛伏期，相信今次感染很大機會是由外地訪港、或經常出入邊境的人士傳播而來，而這可能代表出入境的管制措施有漏洞，故現時並非放寬經濟活動的時候。

憂復課帶動社會活動 籲暫不應放寬限聚令

曾祈殷又表示，政府應研究是否繼續復課安排，因為復課會連帶不少附帶活動，例如交通會活躍起來，亦會增加了群眾、小組聚會。他亦建議政府研究在口岸、邊境的深喉唾液測試是否應統一加強標準，待測試有結果才放行等、以及考慮強制檢疫人士遞交跟進樣本等。

曾祈殷呼籲，社會暫不應繼續考慮放寬限聚令等措施，因為未來7至14日的情況相當重要，甚至整個5月都應小心處理。至於目前限聚令放寬至8人，他認為暫未需要再度收緊限制。

夜店人流增顧客無口罩 促政府正視

曾祈殷呼籲廣大市民不要鬆懈，他留意到剛過去的周末，港島區有些夜店相當多人，顧客亦無戴口罩，認為政府需要正視問題，在密集區要多巡查，考慮是否需要處理，以避免有夜店出現群組爆發。