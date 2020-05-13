香港民研：特首評分連續5次微升惟支持率跌　新局長民望全負評

香港民意研究所今日（13日）公布新一輪特首及問責司局長的民望數字，當中特首林鄭月娥的評分連續第5次微升至27.9分，但支持率微跌1個百分點，同時反對率微升1個百分點，令支持率淨值下跌兩個百分點至負56個百分點，惟有關評分及支持率全部不超過統計學的誤差水平。 局長方面，新上任的5名局長支持率淨值偏高，大部分只錄得個位數的負值，而政制及內地事務局局長曾國衞的支持率淨值為負18個百分點，商務及經濟發展局局長邱騰華支持率淨值更急跌10個百分點至負19個百分點，是2017年上任以來新低。香港民研副行政總裁鍾劍華指，邱騰華的支持度大跌相信與局方去信港台事件，令市民對其觀感下跌有關。

連續多日無新確診 陳肇始支持淨值反彈

今次在局長支持率方面，升幅最高屬食物及衞生局局長陳肇始，支持率淨值提升16個百分點。鍾劍華估計，在昨日之前，本港曾連續20多日沒有新增本地確診個案，令陳肇始受惠。至於曾國衞的評分較其他新局長低，鍾相信與他早前在辦公室放置國家主席習近平肖像的事件有關。

鍾劍華分析指，更換官員本身對政府提升施政效能有效，例如外國會提前大選，令政府重拾管治力量，但認為需要有意義的改變才有效，又認為港府已過了換人的最佳時機，現時市民對整個政治體制的負面觀感，已投射到整個政府團隊上，即使未有工作的新局長都被團隊拖累至負面的支持率淨值。

司長評分微升 鄭若驊終於突破20分

三名司長方面，他們的評分與支持率跟特首同樣，變化沒超出統計誤差水平。政務司司長張建宗支持率淨值微升兩個百分點，財政司司長陳茂波支持率淨值微升兩個百分點，而律政司司長鄭若驊的評分微升1.5分至20.2分，是她首次評分突破20分水平，惟其支持率淨值增加兩個百分點至為61個百分點，仍屬相當低的水平。

鍾劍華認為，特首及司長的支持率已變得穩定，而由於評分及淨值都仍在統計誤差範圍內，他指現時分數微升不能說是「反彈」，而是稍為穩定。他相信，如果希望他們的分數或民望有意義地回升，可能需要政府有突破性轉變才行。

香港民研在5月4日至6日，以電話隨機抽樣訪問了1,004名10歲以上操粵語的香港居民，問及上述的特首及官員民望、評分。