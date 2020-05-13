54億拯救海洋公園　建制未夠票支持　促政府交長遠解決方案

政府日前表示，將向立法會財務委員會申請約54億元撥款，以助海洋公園渡過財政難關，否則公園或會在下月倒閉。 財委會最快將於本周五開始審議撥款，正值危急存亡之際，政府也不敢怠慢，陸續約見議員「箍票」，商務及經濟發展局長邱騰華今日（13日）分別會晤民建聯、經民聯和工聯會立法會議員，明日則約見建制派「G6」（建制派6位專業界別議員），盡最後努力拉票。 事實上，現時建制派中只有新民黨主席葉劉淑儀明言支持撥款，自由黨黨𣁽鍾國斌表示，該黨傾向支持撥款，但未有最終共識。多名建制派議員私下表示，傾向支持撥款，但政府需提交長遠解決方案，否則一年後只會案件重演。

葉劉批評，海洋公園上任行政總裁表現差劣，未有妥善營運公園，認為長遠而言，公園應回歸教育及保育用途。（資料圖片）

葉劉：所有機動遊戲全部拆卸

葉劉批評，海洋公園上任行政總裁表現差劣，未有妥善營運公園，認為長遠而言，公園應回歸教育及保育用途，把所有機動遊戲全部拆卸，並減少營運開支，才能長遠保留公園。

有民建聯中人指，該黨13名議員最快本周五（15日）定出投票立場，該人指，邱騰華在會面上有回應他們關注，但由於社會上對應否保留海洋公園意見兩極，故黨團需再作商討才決定最終立場。

旅遊界議員姚思榮表示，業界今日將發聯署信給各立法會議員，希望支持公園撥款申請。（資料圖片/羅君豪攝）

旅遊界議員姚思榮表示，業界今日將發聯署信給各立法會議員，希望支持公園撥款申請，他希望，在不裁員的前提下，園方能「節流」減少開支。至於在「開源」上，則應盡快開放已建成的水上樂園，以加強樂園的吸引力。

自由黨黨𣁽鍾國斌指，現時樂園內約2,000名員工，若倒閉將面臨失業，他不願見到有關情況發生，但同意長遠而言，政府應提交營運方案，交代如何延續海洋公園壽命。

但有建制派議員私下表示，政府未能說服議員為何要支持撥款，坦言「54億等於每個香港人要俾700蚊，點說服市民畀呢筆錢？」該人又指，海洋公園年年虧蝕，每月蝕近1億元，「就算捱得過今年，下年都係死」，笑言「除非海洋公園地底有石油，否則一年後都係冇得救」 。