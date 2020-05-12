海洋公園申54億元救亡　鍾國斌斥政府迫議員支持：唔批就千古罪人

海洋公園可能於下月底面臨倒閉，商務及經濟發展局局長邱騰華昨日（11日）召開記者會，指政府將向立法會財委會申請撥款54億元，用作海洋公園未來12個月營運開支及還清貸款，財委會本周五審議。 自由黨黨魁、立法會議員鍾國斌今早（12日）接受電台節目訪問時表示，自由黨今日將開會討論是否支持議案，惟他直斥政府「last minute（最後一刻）先迫我地支持」、「叫財委會俾錢搞掂佢」是政府的慣常做法，認為從商業營運角度考量，尚有其他方法解決海洋公園的困局。

鍾國斌直斥政府「last minute（最後一刻）先迫我地支持」。（資料圖片）

鍾國斌在港台節目《千禧年代》中形容處境矛盾，相信大部分港人均希望海洋公園能繼續存活，惟帳目難以處理，撥款的54億元中有30多億元用以還清貸款，餘下24億元只足夠支撐未來12個月的營運開支，難以預料一年後的海洋公園何去何從。

鍾國斌指出，公園的管理層是最大問題，「（前海洋公園董事局主席）盛智文係到嗰12年，公園年年賺錢，其他管理層一上台就蝕」；惟基於公園前景不明，現時要更換管理層亦有一定難度，難以尋找到人才願意上任。

他又坦言，議員要做決定的處境困難，「唔批就執咗佢」，會被視作令公園倒閉的「千古罪人」。鍾國斌批評，政府的慣常思維是處理問題只有一個選擇，認為從商業營運角度考量，尚有其他方法解決，例如參考美國定立破產保護令，容許企業提出融資和重組等方案，或是參考現時還息不還本的做法。