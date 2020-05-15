【立法會選舉】民主派初選七月開打　只設實體票站　一連三天投票

立法會選舉今年九月舉行，民主派達成初步共識，計劃於7月中舉行俗稱「初選」的「選民參與程序」。據了解，初選一連三天進行，不設網上投票，只設實體投票。有份統籌協調工作的前立法會議員區諾軒接受《香港01》查詢時表示，經專家研究後認為，若初選以網上投票系統進行，被黑客攻擊機會相當高，因此在可行條件下，是次初選將只設實體投票。

區諾軒表示，經專家研究後認為，若初選以網上投票系統進行，被黑客攻擊機會很高，因此在可行條件下，是次初選將只設實體投票。（資料圖片／梁鵬威攝）

專家指網上投票恐被DDoS

民主派近月馬不停蹄就初選進行協調工作，五區直選已達成初步共識，其中新界東、新界西將會舉行具約束力初選，挑選代表民主派出戰正式選舉的戰將；港島區、九龍東和九龍西採取「初選加棄選」雙軌制，初選無約束力，支持度不足的參選人需按正式選舉日前公布的民調結果棄選。

據了解，初選一連三天進行，不設網上投票，只設實體投票，並希望透過借用各區區議員辦事處作票站。區諾軒接受查詢時表示，經專家研究後認為，若初選以網上投票系統進行，被黑客攻擊（DDoS）機會很高，因此在可行條件下，是次初選將只設實體投票。據悉，民主派將於五月底召開工作會議，討論初選安排，料戴耀廷於五月底至六月初會公布初選細節，六月中展開初選宣傳期。

區諾軒指出，初選實體票站的選址已有構思，希望借用各區民主派區議員辦事處作為票站，他指若有「黃店（黃色小店）」或團體場地有興趣借出場地作票站，也是可行辦法，只要有關場地可一連三天作票站，便合符成為票站資格。

至於實體投票安排，區諾軒指，將會參考過往辦法，市民在選站可透過平板電腦的線下電腦系統投票，有關專家正努力設計應用程式。

民主動力於2018年就九龍西補選和新界東補選舉行初選，當時九龍西和新界東分別僅得三個和五個票站，市民需帶同身份證明文件、以及2017年住址證明或上屆立法會選舉的投票通知卡其中一項到場，予工作人員核實身份。核實身份後可進入投票間以會場提供的電子平板電腦作投票。（資料圖片／張浩維攝）

素人認為票站數量屬關鍵

有指不設網上投票或對本土派或素人不利，積極考慮出戰新界東的民間集會團隊發言人劉頴匡認為，過往初選問題在於實體票站數量太少，認為只要是次初選有足夠實體票站和宣傳，可增加市民的參與度，又表示認同投票日共設三天和以區議員辦事處作票站的安排。

積極考慮參選港島直選的南區區議員彭卓棋表示，最終安排需待戴耀廷公布，他指沒有網上投票令投票渠道減少，但理解網上投票需顧及實際操作；初選方式雖重要，同時亦需思考如何推高是次民主派初選的投票率，突出民主派的團結，以及讓市民知道初選是民主派對決建制派的前哨戰。

有本土派中人向《香港01》表示，過往一向認為初選對傳統泛民有利，但他直言：「今時今日好難講。」又指經過反修例運動後，年輕選民也在初選也會有一定影響力。

劉頴匡認為，過往初選問題在於實體票站數量太少，認為只要是次初選有足夠實體票站和宣傳，可增加市民的參與度。（資料圖片／張浩維攝）

戴耀廷多次辦全民投票 網上系統屢遭DDoS

戴耀廷過去多次牽頭發起全民投票，其中於2014年6月舉行的6.22民間全民投票，投票網站遭DDoS攻擊，更一度出現偽冒網站；2017年發起的「特首民投」，投票系統PopVote亦遭嚴重的DDOS網絡攻擊。民主動力於2018年就九龍西補選和新界東補選舉行初選，當時九龍西和新界東分別僅得三個和五個票站，市民需帶同身份證明文件、以及2017年住址證明或上屆立法會選舉的投票通知卡其中一項到場，予工作人員核實身份。核實身份後可進入投票間以會場提供的電子平板電腦作投票。