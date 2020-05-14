預算案｜立法會三讀通過財政預算案　全民派一萬正式落實

立法會今日（14日）以42票贊成、23票反對、1票棄權下，三讀通過本年度6272億元的《撥款條例草案》。醫學界陳沛然投棄權票，贊成票較上屆多2票，反對票則較上屆多8票。 由民主派議員提出的全部52項削減政府各部門開支的修正案，全部在全體委員會審議時被投票否決。隨著《預算案》通過，全民派發一萬元正式落實，政府下月底開放申請，市民最快七月可收錢。

今年的《撥款條例草案》向政府撥款一筆約6272億港元的款項，作為截至 明年3月31日為止的財政年度政府服務開支。

以往財政預算案有多少民主派就預算案投下贊成票往往都是焦點所在，不過受去年反修例事件帶動的影響下，不少民主派早前都揚言，今年只會投票反對財政預算案。

民主派反對預算案。（李澤彤攝）

今年預算案撥款，涉及政府就疫情推出的措施，特別包括向18歲以上永久性居民派錢一萬元。不過，今次撥款亦包括向警務處撥款近258億元，較上財政年度增加24.7%，民主派早前已多次表明對此撥款不滿，不少預算案提出的修正案，都針對性削減警隊添置裝備的開支。

首條修正案，是由民主黨主席胡志偉提出的削減特首辦全年開支，分別在功能團體獲8票讚成、18票反對、1票棄權；在地區直選獲13票讚成、13 反對、0票棄權，修正案未能在兩個組別獲得過半數議員贊成而被否決。

此議案中，醫學界陳沛然投棄權票，包括葉劉淑儀、廖長江、林健鋒、黃國健、張國鈞、劉業強和張宇人等所有身兼立法會議員的行會成員，以及其他建制派石禮謙、鍾國斌、田北辰、及何君堯，都在該修正案表決完畢後，方進入會議廳。而民主黨黃碧雲及教育界葉建源當時亦未有出席。

另外，人民力量陳志全提出一項修正案削減創新及科技局局長全年薪酬410萬開支，他在動議修正案時，特別「溫馨提示」在座議員，「我提醒大家，我做修正案時，個局長係楊偉雄，而家係薛永恒。」不少在座議員聽到此發言後，都不禁發笑。不過，此修正案最終同樣被10票贊成、24票反對，分區點票14票贊成，18票反對而被否決。