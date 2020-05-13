預算案︳促陳帆為沙中線事件問責下台　石禮謙：道歉不能解決問題

立法會全體委員會今日（13日）繼續審議《撥款條例草案》，討論由民主派議員提出的修正案，包括提出削減警隊及立法會秘書處的預算開支和薪酬。 地產及建造界議員、經民聯石禮謙表示，民主派如果「精啲」，應該引用沙中線紅磡站的獨立調查報告，指出運輸及房屋局局長陳帆應該就事件問責下台，因陳帆既是運房局長，亦是港鐵非執行董事，同時監察局方及港鐵董事局，有雙重身分，「應該要走（下台）」。

沙中線調查報告昨日出爐，批評政府、港鐵及總承建商禮頓均有責任，運房局長陳帆（中）向公眾致歉。（資料圖片）

指民主派「無做好功課」

沙中線紅磡站被揭發連串工程問題，包括涉剪短月台層板鋼筋、鋼筋未妥善扭入螺絲帽等，獨立調查委員會報告昨日出爐，提到政府在項目上有多重身份，包括監督人、出資者、工程的最終批核人和驗收人，「政府政府非被動的旁觀者，而是主動的參與者」，故需要負上責任。運房局長陳帆昨向公眾致歉，會與團隊努力做好工作。

曾任港鐵獨立非執董的石禮謙今日（13日）在立法會表示，問責官員需要問責，即使陳帆減薪、道歉都不能解決問題。他又指，希望民主派交代清楚提出削減部門預算開支或官員薪酬的邏輯，否則不能拿到建制派的票，「你哋（民主派）無做好功課」。

金融服務界議員張華峰發言反對泛民的修正案，批評修正案「三不」。（高仲明攝）

張華峰批泛民修正案「三不」

金融服務界議員、經民聯張華峰發言反對泛民的修正案，批評是不切實際、不利民生、不顧後果。對於要求削減財政司及財庫局預算及薪酬的修正案，張華峰形容是不可思議，指政府紓困措施未必十全十美，但確實是功不可沒，在維持香港作為國際大都會的地位上，亦作出了各方面的努力及成果，修正案有欠公允，亦是置香港發展於不顧。

體育、演藝、文化及出版界立法會議員馬逢國就質疑，要求削減警隊預算的議員是否膽敢保證，未來一年不需要警方的服務。他又指，警隊部分工作如抗災及應付暴亂，相等於外國軍隊，要求增加開支理所當然。

5月10日晚，警方在旺角山東街驅散，並向人群噴胡椒噴霧，《香港01》攝影記者中椒。（資料圖片／鄭子峰攝）

林卓廷批馬逢國無為記者被襲發聲

民主黨林卓廷批評馬逢國作為傳媒代表，未曾就記者被警方暴力對待發聲，直斥警方在母親節當日，對記者無差別噴胡椒噴霧等行為，是「警察國家」（police state）所為。

對於黨友鄺俊宇被警方指控擲水樽，林卓廷指，對方當日只是履行議員監察政府部門的職責，亦無任何片段拍到，又稱「係人都認得佢」，不可能當眾作出如此行為，「不如屈佢啲冰係佢偷啦」。

林卓廷又批評警隊「系統性腐敗」，包括自編自導自演以汽油彈襲擊警署，以及涉嫌販運緝毒所得之冰毒。

麥美娟稱民主黨「報警之王」：唔信警方又點會報警

民建聯陳恆鑌反駁，「721」當日林卓廷早預言會帶人入元朗，並有片段拍下對方「挑釁打鬥」，事件屬「自編自導自演」。陳恆鑌形容泛民是「攬炒黨」，「成日挑起打鬥氣氛就走左去」。

工聯會麥美娟則稱，民主黨最不應該提出削減警隊開支，因為該黨中委、深水埗區議員袁海文是「報警之王」，常因口罩等騙案報警「上位」，諷刺泛民「身體最誠實」，遇到問題事知道誰人可以幫到手。