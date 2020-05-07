預算案│胡志偉籲港人團結奮戰　何君堯指屬「港獨」言詞違反誓言

立法會全體委員會今天（7日）繼續審議《撥款條例草案》，討論由民主派議員提出的修正案，各黨派關注泛民提出削減特首辦和警隊的預算開支。民主黨主席胡志偉批評警隊濫權，港澳辦和中聯辦干預香港內部事務，成為香港第二支正式管治隊伍，直指若「『黑警』暴力不除，（兩辦）干預香港不息，（香港）就會永無寧日」，並籲香港人團結一致和奮戰到底。 建制派議員何君堯批評胡志偉及民主派屢屢抹黑警隊為「黑警」，指胡志偉籲港人團結抗命，「即係搞『光復香港，時代革命』」，認為胡志偉所講的是「港獨」言詞，已違反誓言。

何君堯指，胡志偉呼籲港人團結抗命，屬港獨言詞違反誓詞。（張浩維攝）

胡志偉：梁振英對香港破壞較少

多名民主派議員提出修正案削減政府部門開支，包括削減特首辦開支及特首酬金，以及警隊開支預算。提出削減特首辦全年開支的胡志偉指出，特首林鄭月娥對香港造成的破壞比前特首梁振英更大，他批評梁振英製造「港獨」稻草人，成為「港獨之父」，惟梁振英不熟悉政府和公務員結構，「志大才疏」，對香港的破壞相對少；相反，林鄭是一名幹練的政府官員，「比梁振英更自私」，加上熟悉政府和公務員習性，對香港造成極大破壞。

胡志偉批評，政權對香港人「文攻武嚇」，認為若港人「認命」、「錫身」和「偷生」，政權便樂見其成，「如果香港人偷生喺我哋嘅出生地，就不可能再享受一國兩制同香港嘅獨特優勢。」

梁美芬表示，應該增加警隊開支。（張浩維攝）

梁美芬批公務員反修例

何君堯發言時反對所有修正案，他批評反對派視所有特首都是敵人，「唔係假想敵，係真正敵人」，又批評泛民「口口聲聲」行使關鍵少數的權力，但實際是把行政主導拖後腳。他提到，內地大肆讚揚警隊執法，惟胡志偉及民主派屢屢抹黑警隊為「黑警」，又指胡志偉籲港人團結抗命，「即係搞『光復香港，時代革命』」，認為胡志偉所講的是「港獨」言詞，已違反誓言。

經民聯梁美芬同樣反對所有修正案，她特別指出警察在去年打擊騷亂及醫護今年抗疫的表現特別出色，不應該削減警隊開支，反而應增加相關部門開支。梁美芬又指，她也對很多政府部門的表現不滿，例如公務員事務局，其中有公務員在去年成立新公務員工會，發表反修例言論並參與其中，認為公務員在關鍵時刻應作為香港的定海神針。