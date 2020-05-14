DSE｜建制狙擊歷史科考中日關係　葉建源：問題重分析不必認同

中學文憑試（DSE）歷史科今日（14日）開考，當中卷一必答題第2(c)題問考生是否同意在1900至1945年間，日本為中國帶來的利多於弊，並附以參考資料。民建聯立法會議員周浩鼎批評有關問法荒謬，質疑背後是否有暗示；新民黨葉劉淑儀亦質疑問題不公道、有主導性。 教育界立法會議員葉建源表示，該問題是近年常見的問題題型，本身提供了參考資料，考驗考生分析資料及結合對歷史的認識作答，即使考生不認同問題的形容，亦可以表明不同意並解答，一樣有機會取得好成績，並非要考生認同。他又指，毛澤東亦有說過類似感謝日本侵華的言論，強調這類說法需要配合語境才能正確理解。

。民建聯立法會議員周浩鼎批評有關問法荒謬，質疑背後是否有暗示。（周禮希攝）

立法會教育事務委員會主席葉劉淑儀認為，日本侵華是暴行、是對國民的傷害，質疑為何會有人在考試上用此問法，以求得出相反的答案。她認為，公眾會考慮考評局內是否有黑箱作業，認為應該有正確的指引，檢討出題目的機制應是否有問題。

葉建源回應事件時強調，對於問題提到「利多於弊」的句子，相信很多人都認為不能接受，包括他自己。但他解釋，題目並無規定考生如何作答，而同一試卷亦有類似的題目，以一模一樣的方式問及歐洲統合。他強調，這類問題的用意，在於考驗學生是否能解讀資料，而這是歷史科出題的趨勢，考核考生分析能力，並非要求考生認同問題的陳述句。他又指出，1900年至1945年間發生了很多事，雖然最深刻的事件為抗日戰爭，但這並非惟一發生的歷史事件。

葉建源。（資料圖片）

至於近日有考評局高層有關日本侵華的言論，指「沒有日本侵華，哪有新中國？忘本呀！」等，有人質疑該言論與是次出題有關，葉建源相信，考評局出題工作並非一人所為，亦有機制、抽籤及多人把關等，質疑此言論與出題兩者是否有直接關係。

他又提到，雖然他不認識表達有關言論的考評局人員，但據悉該人亦是讀歷史出身，而曾任中國共產黨中央委員會主席的毛澤東，亦有說過類似的說話，強調要留意說話的語境為何。他批評，將該考評局人員與朋友私下的言論，被抽出並指為其政治立場，做法過於武斷。

葉建源批評，針對考評局人員與朋友間私下言論的做法，有如「批鬥」、「文字獄」，強調此風不可長。



周浩鼎質疑，該職員言論是嘗試美化日本侵華，對有考評局成員如此說話感到失望，質疑有關人士是否適合任職其職位，建議局方考慮設立懲處機制，並要有公開紀錄讓家長監察。