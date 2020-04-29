【DSE2020】 英文聆聽綜合主題關於探險　老師：程度比去年淺

中學文憑試核心科連續第三日開考，今日考核科目為英文科卷三聆聽及綜合能力，主旨圍繞探險。有英文科老師分析，聆聽綜合卷程度比去年淺，相信一般考生有能力掌握。不過受疫情影響，鄧擔心考生在停課期間，疏於操練，期望整體英文科合格率尚可維持。

鄧美儀認為，英文科聆聽及綜合卷比去年容易，相信考生可以應付。（胡家欣攝）

英文聆聽及綜合卷設有兩部分，甲部為必答題，主要考核聆聽能力；乙部為較淺的B1或較深的B2部分，考核學生聆聽、閱讀及綜合資料能力。考生須二選一，選答前者最高只可取4級成績。

甲部及乙部主題圍繞探險，甲部分四條題目，最難的第四題關於歷史學家簡介有聲書；乙部則代入一間宣傳太空探險的機構，舉辦兒童活動。

英文老師：聆聽卷較去年淺

廠商會中學英文科主任鄧美儀表示，聆聽綜合卷程度比去年較淺，錄音帶語速不太快，內容清晰，相信一般考生有能力掌握。

至於乙部B1及B2均有要求考生撰寫講辭，字數分別是100字及150字，B1相對會提供更多作答指示。另外，乙部有考及投訴信、意外報告及公涵等。身兼監考員的鄧認為，乙部一直要求考生「睇得快、寫得快」，剛才留意到選答B2的考生，未必夠時間完成，「連Band1生都未必做得切。」

整體而言，鄧美儀認為，英文科閱讀、作文、聆聽及綜合三份試卷的程度比去年差不多，「淺少少」，認為雖然口試取消，但校本評核相應提高，影響不大。她反而擔心，疫情令考生成績有所下跌，文憑試曾押後，連月停課或令考生疏於操卷，未能掌握時間分配，「學校做卷會監督計時，但屋企就冇」，期望考生能維持水準，「keep到個合格率。」

傅同學認為，英文科取消口試不公平。（胡家欣攝）

考生：程度不難 取消口試不公平

應屆考生傅同學認為，聆聽綜合卷程度不太難，甲部比預期多選答題，但是尚可作答，嚇襯我，以為好難」。她指，乙部題材為撰寫劇本，過往未曾考及，依然可以應付。

傅不滿今年取消英文口試，本寄望口試考獲5**拉高試卷，但現時改為提高校本評核佔比，認為對考生不公平，因為校本評核是參考中四及中五的評核，當時英語表達力能力未必訓練有素。考畢三份卷，她有信心可考獲5級，並有望達5*級。

黃同學認為英文卷三程度不難，但難分考生高低能力。（胡家欣攝）

另一考生黃同學表示，聆聽卷程度不太難，比去年容易，但無挑戰性，難以分別高低考生，形容「份卷可以再難啲」，「唔好比我咁嘅考生撞彩攞到分」，期望最終可以考獲5級。