立法會三讀通過預算案　全民派一萬正式落實　陳茂波：全速推進

立法會表決《2020年撥款條例草案》，草案在42票贊成、23票反對、1票棄權下獲通過。醫學界陳沛然投下棄權票。贊成票較上屆多2票，反對票則較上屆多8票。而民主派議員提出的52項修正案全數遭否決。 財政司司長陳茂波在預算案獲通過後指，新冠病毒對環球以至香港經濟沉重打擊，加上社會事件的雙重打擊下，本港經濟屬有紀錄以來最差，政府已推出兩輪防疫抗疫基金措施希望穩住信心、穩住經濟，果斷用財政儲備，與市民一同度過難關。

立法會表決《2020年撥款條例草案》，草案在42票贊成、23票反對、1票棄權下獲通過。（李澤彤攝）

陳茂波: 全力全速推出1200億紓困措施

陳茂波指，條例草案通過後，政府將全力全速推出1200億元的各項紓困措施，至於向每人派發一萬元的工作將全速進行，目標是6月底接受申請，7月起陸續派錢，至8月應大部分市民已收到現金。陳茂波重申，最便捷讓市民收到錢的方法，是在網上電子登記，使用銀行戶口收錢。他建議未有個人銀行戶口的市民盡量開設帳戶。

另外，陳茂波指，目前政府聯絡了零售、飲食等業界，未來推出推廣計劃，增加消費優惠，而有關計劃屬行業自願性質，不涉公帑運用。他指，過去一季的餐飲業開支平均每月72億元，他相信派發現金可以刺激消費，期望市民共同抗疫外，亦努力讓香港經濟盡快重新啟動。

陳茂波 （右）指，條例草案通過後，政府將全力全速推出1200億元的各項紓困措施，至於向每人派發一萬元的工作將全速進行，目標是6月底接受申請，7月起陸續派錢，至8月應大部分市民已收到現金。（李澤彤攝）

立法會下午處理《2020年撥款條例草案》三讀表決前的最後發言環節。民建聯主席李慧琼指，民建聯會支持預算案，但政府不應再抱持官僚思維，要勇於打破常規從善如流才是負責任的政府所為。她促請政府在預算案通過後，充份利用現有津貼機制加速派錢安排，又批評保就業計劃的申請條件離地，要求政府擴闊可接受申請證明文件要求，例如稅單、糧單、合約、工時記錄等，令沒有強積金戶口的市民可以申請；以及設立失業援助金。

李慧琼向羅致光發「最嚴重警告」

李慧琼最後不忘炮轟勞福局局長羅致光，斥其離地、不理民意，稱要向羅發出「最嚴重警告」，要求他回應以上訴求。

「逼遷」港台員工 楊岳橋斥政府「打開門打仔」

民主黨主席胡志偉指，財政預算案反映整個政府的管治邏輯，而預算案保留為警隊擴充規模、購入裝備，顯示政府「不顧港人對警暴憂慮」，難令市民服氣。

公民黨楊岳橋批評，警隊作為市民最討厭的部門，獲得大幅增加預算開支，反而港台、天文台及消防處「三大最受市民信任的部門」，合共起來僅獲相當警隊三分一的預算。他又批評，教育局收回教育電視中心「逼遷」港台員工，形同「打開門打仔」，讓全世界看到當局如何明目張膽對待公營廣播機構。