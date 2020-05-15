海洋公園｜立法會今審議54億救亡撥款　泛民建制同批無底深潭

海洋公園瀕臨倒閉，政府向立法會財委會申請54億元撥款救亡，撥款項目今天（15日）在財委會審議。民主黨主席胡志偉反對撥款，認為海洋公園仍以旅遊景點作為定位，將成無底深潭，形容是「必死無疑」。 民建聯周浩鼎表示，該黨仍未就投票立場有定案，稱希望透過今天會議向官員「問清楚」才決定投票意向。

胡志偉反對撥款。（資料圖片／張浩維攝）

胡志偉表示，政府將海洋公園定位為旅遊景點，但當年沙士後，海洋公園正正是以旅遊景點作定位，令公園債臺高築，「繼續走呢條路係永不翻身。」他認為若政府加入資源，把公園改為公共設施，或將公園重新變回香港人的公園，他亦不會有意見。

周浩鼎認為，是否支持撥款需考慮兩點，其中定位海洋公園為大型主題樂園是錯誤，只會不斷「燒銀紙」，他認為政府要檢討海洋公園定位和內部改革，包括去除大型主題公園定位，以保育、教育工作為主題，仍保持其特色和吸引性。

他又指，海洋公園同時亦要「開源」，包括修改法例，容許外來投資和資源，支援公園發展。他表示，該黨仍未就投票立場有定案，稱希望透過今天會議向官員「問清楚」，才決定投票意向。