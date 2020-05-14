動保團體促海洋公園交待7,500隻動物安置計劃

海洋公園因新型冠狀肺炎閉園逾三個月，近日傳出財困，園內7,500多隻動物的去向頓成焦點。多個動物保育團體，豚聚一家、非牟利獸醫服務協會、香港海豚保育學會及立法會議員毛孟靜議員今（14日）舉行記招，促請海洋公園交代動物退休方案。保育團體批評，海洋公園在結業一個月前仍未任何方案交代動物去向，行為極不負責任，強調園方有責任去照顧動物終老至死亡，並提出多個方案動物退休及安置計劃。

保育團體批評，海洋公園在結業一個月前仍未任何方案交代動物去向，行為極不負責任。（張浩維攝）

動保團體「豚聚一家」幹事黃豪賢批評，海洋公園董事局副主席劉鳴煒早前指，園內正飼養7,500隻動物，如果倒閉，後果非常嚴重。他指，相關說法無異於道德勒索市民，海洋公園本身有責任園內動物去向。有鑑於多國動物園財困下往往會人道毀滅或轉售動物，身為動保團體，他坦言不希望事件在香港發生，要求海洋公園制定時間表安置動物。

Caption：黃豪賢批評，共同回憶應該是免費，如果要用54億買一個集體回憶，不如好好保留。（張浩維攝）

非牟利獸醫服務協會執行主席麥志豪指，海洋公園當年從世界各地引入不同海洋動物，雖非這一代海洋公園管理人責任。但他們需負上基本道德、道義，停止圈養及人工繁殖動物，並以符合港人的文明水平照顧動物。

另一動保團體香港海豚保育學會發言人麥希汶則批評，海洋公園因財困面臨倒閉風險，至今仍未有任何方案交代動物去向，行為極不負責任。她強調園方有責任盡最大努力去照顧動物終老，尤其園內本身動物就是水族館產業的犧牲品。若海洋公園希望繼續營運，亦應轉型不再把動物用作娛樂用途，如展示、表演。

麥希汶席間提出多個方案動物退休及安置計劃。她指，首選方案為海洋生物建立海濱庇護所，讓被圈養大半生、失去野外生存技能的海洋生物「退休」，重回自然環境下生活至終老。她以加拿大鯨魚庇護所為例，建設成本約一億港元，每年營運成本約1,500萬港元。其次為園內安老計劃，她指，海洋公園需確保不會繼續繁殖動物，園內動物為最後一批被圈養的海洋動物。團體最不建議野放動物，或海洋公園把動物當成商品，轉售圖利，延續動物被勞役的命運。

麥希汶指，全球20多國早已立法禁止圈養動物，認為港府應從立法層面禁止再把動物用作娛樂用途。（張浩維攝）

立法會議員毛孟靜要求園方分拆撥款，列明54億撥款中，多少屬安置及照顧動物之用。她又批評園方54億撥款中，30億用於償債，質疑海洋公園「你請客點解要我付鈔？」