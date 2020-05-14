立法會周五審議海洋公園54億撥款　香港研究協會指62%市民反對

海洋公園瀕臨清盤，政府明日（15日）將向立法會財委會申請54億元撥款救亡。惟現時民主派部份議員已表明反對外，建制及部份民主派議員未有明確表明會否支持有關方案。香港研究協會今日公布有關民意調查結果，62%受訪市民不認同用公帑資助海洋公園營運，認為立法會不應通過海洋公園54億元撥款。

調查結果顯示，有47%受訪者表示立法會「不應該」通過相關撥款，表示「應該」的則佔39%，反映多數市民不支持相關撥款議案，政府向立法會申請54億撥款以維持海洋公園未來1年營運。（資料圖片/高仲明攝）

調查於5月12至14日期間，隨機抽樣電話訪問501名18歲或以上市民。調查結果顯示，有47%受訪者表示立法會不應通過相關撥款，另39%人支持撥款，反映較多市民不支持撥款維持海洋公園未來1年營運。另外，有六成受訪者表示對海洋公園財政狀況改善沒有信心，僅26%人表示「有信心」。

調查同時問及受訪市民，今年初政府建議為海洋公園提供106億元的一次性資助，有53%受訪者對此表示「不支持」，表示「支持」的則佔32%。此外，有62%受訪者對此表示政府「不應該」以公帑資助海洋公園營運，只有23%市民表示「應該」，反映多數市民認為海洋公園長遠應依靠自身能力繼續生存。

香港研究協會指，47%受訪者表示海洋公園有吸引力，表示「沒有」的只佔38%。認為雖然有較多市民認為海洋公園仍有吸引力，惟同樣有多數市民對以公帑協助海洋公園經營有所保留。協會負責人認為，政府及海洋公園管理層，應積極向公眾及立法會解說海園公園長遠的經營策略，向為公眾展現改革的決心，爭取社會支持。