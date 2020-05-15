梁君彥引御用大狀　指定陳健波主持內會選舉　下周一直接投票

立法會內務委員會停擺逾半年，仍任內會主席李慧琼早前引用法律意見，於上周五召開另一特別會議處理內會事務，觸發建制、泛民上演「武鬥」，李慧琼日前決定今周不召開會議，並籲雙方冷靜。 立法會主席梁君彥今天（15日）指，《議事規則》第92條訂明，對於《議事規則》內未有作出規定的事宜，立法會所須遵循的方式及程序由立法會主席決定，經諮詢御用大律師彭力克及大律師陳浩淇法律意見，決定引用92條，指明財委會主席陳健波為內會選舉主持，有關選舉將於5月18日上午11時的內會會議上進行，屆時直接投票，不處理規程問題。 對於為何指定陳健波擔任主持，梁君彥以英語回應時指，對方是財委主席，有經驗處理相同規模的委員會，但突然「轉頻道」：「Ask The Honorable陳健波『捱義氣』。」

梁君彥。（梁鵬威攝）

梁君彥。（梁鵬威攝）

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稱短期內不可能完成選舉 是時候結束僵局

梁君彥表示，5月11日接獲御用大律師彭力克勳爵及大律師陳浩淇的法律意見，當中清潔表明他作為立法會主席，有憲制職責確保立法會事務得以有序、有效及公平地處理，在履行此職責時，亦有責任確保與立法會各委員會（包括內會）相關的規則與程序，不會被個別議員用作妨礙立法會事務的有效處理。

梁君彥指，由於當前情況殊不尋常，因為過了約7個月，本年度會期的內會主席仍未能選出，以致內會的工作及正常運作受到嚴重干擾，他認為若由公民黨郭榮鏗繼續在未來的會議上主持有關選舉，有關選舉不大可能在短期內完成，因此現在是適當時候，引用《議事規則》第92條以即時結束現時僵局。

財委會主席陳健波。（資料圖片）

直接投票 不聽取任何規程問題

梁君彥決定引入只就今次情況而非一般適用的程序，對有關選舉作出規定，包括：

一、現任內會副主席郭榮鏗議員獲免主持有關選舉；

二、財委會主席陳健波獲指明為在內會會議上主持有關選舉的議員；

三、由陳健波主持的有關選舉將於下周一（18日）上午11時的內會會議上進行，會議歷時多久及舉行會議的地點由陳健波決定；如有需要，立法會主席可就有關選舉再召開內會會議。

四、陳健波主持有關選舉時，須按照《內務守則》訂明的程序直接進行投票，而不得聽取任何規程問題或受理任何議案，包括就確立內會進行有關選舉的方式而提出的議案。

梁君彥：陳健波有經驗可「捱義氣」

至於為何指定陳健波擔任選舉主持人，梁君彥解釋，考慮到內會與財會的委員完全相同，即除立法會主席以外的立法會全體議員，而且該兩個委員會分別協助立法會處理立法及財務事宜。他強調，決定引用《議事規則》第92條，只是為了處理立法會現時面對的特殊困局，引用第92條，並非要規避《議事規則》，而是處理一個《議事規則》沒有預期的問題。

在提問環節，有英文記者追問為何指定陳健波擔任選舉主持，梁君彥以英語回應指，對方是財委主席，有經驗處理相同規模的委員會，但突然「轉頻道」：「Ask The Honorable陳健波『捱義氣』。」