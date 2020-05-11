內會風波〡開腔談拖行陳志全　郭偉强：見他人被襲擊　制止是人性

立法會內務委員會上周五（8日）爆發衝突，公民黨郭榮鏗及民建聯李慧琼就主持會議資格爭持，建制議員與保安築起防線，保護李慧琼穩坐主席台，多名民主派議員屢次衝擊防線，期間工聯會郭偉强突然走向人民力量陳志全，用右手將對方扯離主席台方向，陳志全失去平衡，被郭偉强拖行倒地；陳志全其後到醫院驗傷，發現椎間盤突出。 事隔數天，郭偉强今（11日）拍片回應事件，他稱由於有人報案，故不評論有關細節。但郭偉强指任何人見到其他人被無理襲擊，「你都會去制止，這個是人性來」，但強調要在安全情況下才可以做，「事實上難道任由人被其他人打，任由其他人被襲擊嗎？」

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郭偉强在片中談及周五內會情況，他批評當日「有人幻想自己是蜘蛛俠可以爬上去」，亦指「有人打美式足球」，暗指民主派立法會議員朱凱廸和陳志全。

他續指，還有人在會上「做粉絲舉牌」及「插水」，批評當日衝向主持台的民主派議員及混亂期間受傷的民主黨尹兆堅。

郭偉强指，當日原本只在直播中講述會議情況，但看到有保安被撞後出現痛苦的表情，「保安都是人，為何他們要站定給其他人撞」？他又指當任何人見到其他人被無理襲擊，相信都會上前制止。

郭偉强稱事件發生，不少街坊向他稱「强仔要加油」，他感謝大家關心。片尾他稱「攬抄等同自殺」，呼籲市民不能袖手旁觀，要向「攬抄、向黑暴說不。」