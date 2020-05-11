內會風波｜陳志全遭郭偉强拖行到警總報案　眾籌100萬提私人檢控

立法會內務委員會上周五（8日）爆發衝突，公民黨郭榮鏗及民建聯李慧琼就主持會議資格爭持，建制議員與保安築起防線，保護李慧琼穩坐主席台，多名民主派議員屢次衝擊防線，期間工聯會郭偉强突然走向人民力量陳志全，用右手將對方扯離主席台方向，陳志全失去平衡，被郭偉强拖行倒地；陳志全其後到醫院驗傷，發現椎間盤突出。 陳志全今日(11日)聯同人民力量成員到灣仔警察總部報案，但稱對警察跟進案件不存厚望，他將就郭偉强的行為提出私人檢控，本周內啟動眾籌平台募集資金，目標金額為100萬元。

陳志全在人民力量副主席譚得志、前立法會議員梁國雄等人陪同下到灣仔警察總部。陳志全表示，他上周六到醫院檢查做磁力共振，醫生診斷他腰椎間盤突出，需要服用消炎止痛藥以及進行物理治療。

他說案情其實非常清楚，是「鐵證如山」，質疑若當日是他拉扯李慧琼在地上拖行，結果會否一樣，「會否是三日後李慧琼要來報警？當然不會！當其時我已經會被保安按在地下，馬上拘捕扣留了。」

陳志全不滿事發至今警方未有任何行動，他坦言今次報案對警察如何跟進案件不存厚望，因此會同步對郭偉强提出私人檢控，本周啟動眾籌平台募集資金，目標金額為100萬元。若警方主動採取行動調查，他會捐出所得款項。