抗疫基金｜賓館業收入銳減倡修例轉型　鄭泳舜促政府增加資助　

受全球新冠肺炎疫情影響，多國封關，旅客人數大跌，旅遊相關行業首當其衝。民建聯立法會議員鄭泳舜今日（15日）聯同九龍賓館聯盟成員召開記者會，指賓館業生意大受打擊，入住率跌至零，要求政府提供進一步支援，提供現金資助。 鄭泳舜建議政府研究修例，讓業界轉型，如改裝作學生宿舍，協助業界渡過難關。

九龍賓館聯盟成員陳先生表示，自己是家庭經濟支柱，惟現時已蝕去逾百萬元，坦言若情況持續至今年7月，會考慮結業。（陳綽嵐攝）

全港有約1800間賓館，鄭泳舜指，受疫情及社會事件影響，目前已有近300間賓館結業，入住率更跌至零，今年3月過夜旅客跌至只有9萬人，而「五一」黃金周，香港平均每日入境人次只有100人，較去年同期單日有近60萬人次入境相比，減幅極大。

九龍賓館聯盟成員陳先生表示，其經營的賓館位於尖沙咀，單位內有7個房間，租金逾3萬元，主要客源來自東南亞旅客，佔超過8成，受疫情影響，旅客人數大幅減少，但賓館仍有不少固定開支，包括租金、人工、保險等。他指自己是家庭經濟支柱，惟現時已蝕去逾百萬元，坦言若情況持續至今年7月，會考慮結業。

業界：首輪抗疫基金杯水車薪

業界人士曾考慮轉換經營模式，如改為月租式單位，但由於賓館房間面積普遍較小，無法放下衣櫃，同時受消防條例規管，房間內不能煮食，因此難以轉型，鄭泳舜要求政府考慮修例，讓業界另覓出路，如考慮改建單位為學生宿舍，同時在防疫抗疫基金中補漏拾遺，提供更多現金資助。

業界補充指，首輪抗疫基金發放的資助金額只是杯水車薪，只夠支付去年11至12月的支出，但疫情開始後，業界生意陷入寒冬，又建議政府提供特別貸款計劃，如低息借貸及延長還款期，協助業界渡過難關。