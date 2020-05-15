【防疫抗疫基金】社署津助機構興趣班導師補助金計劃今起接受申請

社會福利署表示，「社會福利署津助機構興趣班導師補助金計劃」今日（15日）開始接受申請，為期一個月至6月15日截止。計劃為在今年2月至8月期間，受聘或曾協議受聘於社署津助機構營辦的津助福利服務單位，為服務使用者提供有關藝術、舞蹈、手工、體育等方面訓練的每位合資格興趣班導師，提供一次過7,500元的補助金。

「社會福利署津助機構興趣班導師補助金計劃」今日（15日）開始接受申請，為期一個月至6月15日截止。 (資料圖片)

計劃是「防疫抗疫基金」第二輪的項目之一，目的是為社署津助機構轄下青年中心、長者中心、社區中心及康復中心等津助福利服務單位，因應疫情暫停服務令所聘用的興趣班導師損失收入而提供補助金，以紓緩疫情為他們帶來的影響。



計劃為在今年2月至8月期間，受聘或曾協議受聘於社署津助機構營辦的津助福利服務單位，為服務使用者提供有關藝術、舞蹈、手工、體育等方面訓練的每位合資格興趣班導師，提供一次過7,500元的補助金。

計劃今日開始接受申請，為期一個月至6月15日截止。申請詳情已上載社署網頁。填妥的申請表格須經由相關的津助福利服務單位向社署遞交。若有關興趣班導師已向教育局遞交向學校學習或興趣活動班導師提供紓困資助的申請或已向康樂及文化事務署遞交向註冊體育教練提供補助金的申請，則無需重複向社署申請。