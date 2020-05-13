防疫抗疫基金｜零售業資助計劃共接逾9萬宗申請　2.2萬宗失敗

因應新冠肺炎疫情影響，政府早前推出兩輪「防疫抗疫基金」。政府表示，「零售業資助計劃」的審批工作已接近完成，共收到近9.3萬宗申請，當中約4.4萬宗成功申請，批出約35億元資助。 計劃下有2.2萬多宗申請因未能符合申請資格而不獲批資助，理由主要是其業務不屬於零售業。

「零售業資助計劃」共接獲近9.3萬宗申請。（資料圖片）

政府指，「零售業資助計劃」共接獲近9.3萬宗申請，政府已向約6.6萬個申請商戶發出審批結果通知書，並已批出約35億元資助予合資格的零售商戶，涉及約4.4萬宗成功申請。

政府現正處理餘下約2.7萬宗申請，當中接近1萬宗申請的商戶需要提交進一步資料或文件，例如正確銀行戶口資料、與店鋪地址相符的證明文件等，以審核申請是否符合有關資格。政府呼籲商戶應盡快提交所需資料或文件，以免延誤審批工作。

政府料有逾6萬宗申請獲批

截至目前為止，計劃下有約2.2萬宗申請因未能符合申請資格而不獲批資助，理由主要是其業務不屬於零售業，例如為進出口貿易、商業服務、代理服務，亦有部分涉及同一處所的重複申請等。政府已陸續透過電話短訊及電郵通知相關商戶其申請結果及不獲批資助的原因。政府預期計劃最終會有超過6萬宗申請獲批資助，與政府統計處有關零售商戶的統計數字大致相符。