田北辰質疑益行會「老友」　林鄭隔空反駁：11萬人中飲食業佔6千

政府的「保就業」計劃，被質疑未能涵蓋65歲以上、無強積金供款的僱員，實政圓桌立法會議員田北辰今早（17日）在電台節目批評，政府後來把計劃延伸至飲食業僱員，質疑特首林鄭月娥是否偏頗其「行會老友」，又指「咁嘅管治風格點令人信服」。 林鄭月娥下午在facebook撰文反駁指控，指田北辰與她相識20多年，應該清楚她是公事公辦的人，又指政府已找到了方案協助11萬名65歲或以上不屬强積金供款的僱員，當中受「厚愛」的飲食業估計只佔6千人。

田北辰質疑特首林鄭月娥是否偏頗其「行會老友」，又指「咁嘅管治風格點令人信服」。 (資料圖片/余俊亮攝)

林鄭月娥的帖文指，自己不敢說和田北辰是「老友」，但也算相識二十多年，「他應該知道我是個公事公辦的人」。

她表示，協助65歲或以上不屬於要有强積金供款的僱員，是政府非常着緊的課題，她早前已在會見傳媒時作詳細交代，政府最終找到各個方案可照顧超過11萬名這些年長僱員，包括來自各行各業，有僱主為他們作自願性強積金供款的人士、自僱紅色小巴司機和的士司機、受僱但無強積金的綠色小巴司機和本地渡輪員工、洗衣店僱員、受政府合約保障的保安員和清潔工友、建造業和飲食業的年長僱員等。

林鄭強調，田北辰指獲「厚愛」的飮食業估計只佔6000人，政府要求飲食業僱主保障不同年齡的僱員，必須把一筆過津貼的8成用於薪酬，並承諾不裁員。她提到，其他未被納入特別方案的4萬多名年長在職人士，估計大概有2.7萬名是專業人士，另外有1.8萬名本身亦是僱主，所以政府已大致補足了「保就業」計劃的目的，而計畫於本月25日開始接受申請，她會要求各相關部門加強宣傳其他有就業成份的「防疫抗疫基金」特設項目。

林鄭月娥在facebook撰文反駁指控，指田北辰與她相識20多年，應該清楚她是公事公辦的人。（林鄭facebook）

政府早前推出第二輪防疫抗疫基金，其中「保就業」計劃曾被質疑未能涵蓋65歲以上、無強積金供款的僱員，最終政府把計劃延伸至建造及飲食業，僱主經會計師認證有關僱員紀錄後，即可申領「保就業」補貼。田北辰今早在電台節目上，質疑為何只讓飲食業僱員受惠，其他行業未能涵蓋，質疑林鄭是否偏頗其「行會老友」，又指「咁嘅管治風格點令人信服」。