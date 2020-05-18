促平機會就政見歧視立法　葉劉駁火朱敏健：你應該炒魷魚呀！

平等機會委員會主席朱敏健今天（18日）出席立法會政制事務委員會會議，指根據現行四條反歧視法例，未賦予權力予平機會處理一些普遍歧視現象，包括身份歧視、職業歧視等，表示將會就相關範疇立法持開放態度研究。 新民黨主席葉劉淑儀要求平機會主動就政見、口音等類型歧視行為，向政制及內地事務局提供立法建議，又斥朱敏健「大隻講」。朱則反駁葉劉的講法「完全錯誤」，葉劉反問：「我有咩錯誤？你（朱）嘅錯誤大得好緊要」。朱答道：「你（葉劉）完全錯誤，因為你一開頭就建基於假嘅假設，話我大隻講，呢個係好俗嘅語言。」葉劉聞言怒斥：「你（朱）應該炒魷魚呀我認為。」

朱敏健反駁葉劉的講法「完全錯誤」，指自己「又有講，又有做」。（資料圖片）

葉劉批評朱敏健「大隻講」 朱反駁：「我又有講，又有做」

朱敏健在會上表示，服務提供者拒絕招待內地訪港人士、非本地居民、醫護人員等情況，已成為社會現象，不過現行法例未能涵蓋相關歧視行為，平機會只能就事件發表一些嚴厲、具宣傳性和教育性的聲明，並表示將會就相關範疇立法持開放態度研究。

葉劉淑儀發言批評，平機會和朱敏健認同社會出現很多歧視情況，惟委員會在填補法律漏洞上卻「大隻講」，認為平機會應主動向政制局提出修訂法律的建議，又問朱敏健有否讀過名著《 Rule of law》，她引述作者指出歧視不限於性別、年齡、膚色和宗教，口音、政見等亦屬歧視。

朱敏健反駁，若以葉劉的態度工作，「根本唔使搵我」；又形容葉劉所述的工作態度猶如「郵政信箱的態度」，「有人同你（平機會）講某一樣嘢（要求立法），（平機會）你轉頭同政府講要做呢樣嘢（立法）？」葉劉斥：「朱總裁，你咁講嘢荒謬喎，我唔係叫你做信箱，係叫你研究、叫你讀書，你咁答我有無搞錯？」

朱敏健續反駁，指葉劉的講法「完全錯誤」。葉劉反問：「我有咩錯誤？你（朱）嘅錯誤大得好緊要。」朱答道：「你（葉劉）完全錯誤，因為你一開頭就建基於假嘅假設，話我大隻講，呢個係好俗嘅語言」。朱又說自己「又有講，又有做」，並非「大隻講」。

葉劉聞言怒斥：「你（朱）應該炒魷魚呀我認為。」

民主黨林卓廷斥平機會雙重標準，指何君堯「洋腸論」亦對毛孟靜嚴重冒犯，惟平機會沒有譴責何君堯言論冒犯異性 。（資料圖片）

林卓廷斥平機會雙重標準

今年3月，立法會財委會期間，民主黨林卓廷發言時關注警署隔音設施不足，警務處總警司(策劃及發展) 李雅麗當時多次以疑似帶挑釁性的語氣回應，又問他是否曾親自試過到警隊排隊、等候見律師，林卓廷聞言反問警方，當就非法賣淫罪行「放蛇」是否也需曾進行「賣淫」，「你使唔使去賣過淫吖？唔需要吖嘛，係咪呀！」 平機會當時發聲明，對於林卓廷於議會內作出有關言論表示遺憾，指言論是不恰當及不必要的，可能違反了《性別歧視條例》內有關性騷擾的條文。

林卓廷在會上重提事件，指何君堯「洋腸論」亦對毛孟靜嚴重冒犯，惟平機會沒有譴責何君堯言論冒犯異性，僅稱言論屬不恰當，不屬於《性別歧視條例》的涵蓋範圍，他質問朱敏健在處理上是否涉雙重標準。朱敏健回應時稱沒有雙重標準，並非打壓不同政見，比較兩份聲明的字眼並無意義，林卓廷聞言怒斥朱敏聰「Shame on you」。

警隊被指性騷擾示威者 朱：不能單憑訊息和截圖就斷定

民主黨黃碧雲則在會議上關注警隊被指多次在衝突現場性騷擾示威者和被捕人士，包括取笑被捕女子的身材，她問平機會新設的反性騷擾專責小組會否跟進相關情況。朱敏健表示，去年秋季已收到有關投訴時，並已發出聲明，呼籲受屈人或委託他人與平機會聯絡，強調平機會採取跟進行動前，需有證據證明警隊有作出性騷擾行為，不能單憑一些訊息和截圖，就斷定警員作出性騷擾行為。