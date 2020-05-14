校園欺凌或構成違法行為　平機會：殘疾騷擾即違《殘疾歧視條例》

本港新冠肺炎疫情稍為緩和，學校由本月27日起分階段復課。平等機會委員會主席朱敏健今日（14日）發表文章，談及校園欺凌問題，指出在某些情況下，校園欺凌或構成違法行為，包括「殘疾騷擾」 違犯《殘疾歧視條例》。另外，他又提醒若性小眾學生遇到性騷擾，可循《性別歧視條例》申訴。

平等機會委員會主席朱敏健指出，在某些情況下，校園欺凌或構成違法行為。（資料圖片）

朱敏健舉例，平機會上月便根據《殘疾歧視條例》代表一名未成年人士，在區域法院提出民事訴訟。他續指，該名人士患有妥瑞症，身體有時會不由自主地抽搐，而事主在就讀小六時，四名同班同學曾基於他的殘疾，而作出騷擾行為，包括經常模仿其抽搐動作，以及當眾嘲笑他。

殘疾騷擾即違法

他重申，根據《殘疾歧視條例》，如某人因另一人的殘疾向他作出不受歡迎的行為，而一個合理的人在顧及所有情況後，亦預期該人會感到受冒犯、侮辱或驚嚇，有關行為便構成「殘疾騷擾」，如以某人的殘疾作為笑柄等，任何教育機構的學生如對同學作出殘疾騷擾，即屬違法。

另一方面，他又提到《性別歧視條例》中有關性騷擾條文，保障了性小眾學生。朱敏健指，根據條例，如任何人對另一人作出與性相關、不受歡迎的行為，而一名合理的第三者在顧及所有情況後，亦預期該人會感到被冒犯、侮辱或威嚇，有關行為即屬性騷擾。由於相關條文適用於教育範疇，故一些針對性小眾學生，並提及身體部位的冒犯性言論，可構成違法的性騷擾行為。